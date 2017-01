Ohodnoť článok

Pri fotografovaní dovoleniek a zážitkov počas horskej túry, zrejme nebudete riešiť portrétové fotenie. No pri pohľade na krásne kúsky, ktoré dokáže správny objektív vyhotoviť s detailom tváre, zvieraťa, či predmetu, môžete pocítiť chuť tiež sa pokúsiť o niečo podobné. Portrétové fotografie majú svoje čaro. Zaujímavosťou je, že portrétovú fotografiu dokážete docieliť aj neportrétovým objektívom. Postačí len správne priblížiť, zaostriť a správne spraviť kompozíciu. Pokiaľ máte digitálnu zrkadlovku Nikon a zvažujete fotografovanie portrétov, vedzte, že cesta k portrétovému fotografovaniu nie je tak nedostupná, ako pri iných „žánroch“. Objektívy na pekné portréty sa pohybujú v pomerne nízkych cenách a samotné objektívy sú malé. Laická verejnosť chápe rovnicu „Čím väčší objektív = tým drahší objektív = tým lepší objektív“. Nie je to pravda ani v jednom bode a nakoniec, záleží aj na tom, čo chcete presne fotiť. Portrétové objektívy môžu byť malé, ale tiež ľahšie. Zrkadlovka sa mierne odľahčí, aj zmenší. Pre pochopenie tohto druhu objektívu je nutné povedať, že nejde o nijak zoomovateľný objektív, ale o tzv. „pevné sklo“ s pevnou vzdialenosťou od fotografovaného objektu, či postavy. Objektív tohto druhu nie je výhradne určený len na portréty, keďže s ním pokojne môžete fotiť čokoľvek. Práve vlastnosti rozmazania okolia a zaostrenia fotografovaného objektu sú jeho prednosťou.

Portrétové objektívy a pozor na písmenká

Štandard, a dá sa povedať aj ako najobľúbenejší objektív na portréty, sa predáva Nikkor 50mm F/1.8G. Ide o typického predstaviteľa tohto druhu objektívov. S ešte lepším svetlom a vlastnosťami je o niečo drahší Nikkor 50 mm F/1.4G. Práve nákup F/1.8G sa dá pomerom ceny a prínosu považovať za výhodný nákup a investíciu do vlastného fotenia, či už ste profesionál, alebo len objavujete svoj foto-koníček. Lacnejší, aj z druhej ruky, je objektív Nikkor 50 mm F/1.8D, ktorý však nemá svoj vlastný motorček, s ktorým sa dáva do pohybu a zaostruje. Jedna z najčastejších chýb menej skúsených fotografov je práve fakt, že trieda D je určená skôr pre silnejšie fotoaparáty, ktoré ich dokážu dať do pohybu. Slabšie a lacnejšie zrkadlovky samozrejme dokážu fotiť s D objektívom, no výsledok namáhavej práce nie je vždy stopercentný. Objektív je totiž nutné zaostrovať ručne, čo je najmä pre začínajúceho fotografa poriadna lekcia. Jedno písmenko a predsa veľký rozdiel. S objektívom 50mm F/1.8G však získate na slabších zrkadlovkách plnohodnotný objektív, ktorý plne spolupracuje aj s napríklad Nikonmi D40, D60, D3000, D5000, D3100, D5100 a ďalšími podobnými. Objektívy F/1.4D alebo dostupnejší F/1.8D s menovanými a podobnými sa teda zaostrujú ručne pootočením. Výsledné fotografie všetkých 50 milimetrových objektívov budú veľmi podobné, no až bližší pohľad, alebo profesionál, toto tvrdenie vyvráti. Slabšie fotoaparáty nech teda volia objektívy označené písmenom G, čím si obstarajú objektív s vlastným motorčekom a tak lepším ostrením.

Portrétový nie je len na portréty

Určite čakáte portrétovú fotografiu ako príklad. Modelku, ktorá by chcela byť v článkoch nemáme a preto si vystačíme pre dnešok s inými, taktiež peknými motívmi a príkladmi. S portrétovým objektívom nepočítajte s tým, že s portrétami začnete a s nimi aj skončíte. Ponúkajú oveľa viac možností, ako sa z ich hovorového označenia “portrétový” môže čakať. Zoberte do úvahy fakt, že približovanie a vôbec zoom pri pevnom skle nie je. Ide o pevne dané milimetre. Preto je potrebné aj počítať s postavením fotografa od fotografovaných miest. Odfotografujete ním bežne krajinku, zvieratá, budovy, no pri nízkom svetle platí, že zaostríte všetko v určitom rozsahu od fotoaparátu, dokonca aj fotografie blízkych predmetov a rastlín. Pri vyššom svetle (hodnota F nastaviteľná samozrejme vo fotoaparáte) sa mení aj toto tvrdenie a fotografia krajinky bude viac a viac ostrejšia všade, kd eje to nutné, nie len v jednej konkrétnej vzdialenosti. Fotografovať viac menej s týmto druhom objektívu zvládnete hocičo. Majú však schopnosť, vďaka svojmu nízkemu svetlu, dodávať výraz zaostrenému objektu a “znepodstatniť” všetko ostatné rozmazaním. Nuž a práve to je to plus, pre ktoré sa nájdu milovníci portrétovej fotografie.

Jeden taký príklad onoho výberu vzdialenosti je badateľný aj nižšie. Na fotografii vľavo pri svetle f/1.8 je vidieť, že ostré je všetko v konkrétnej vzdialenosti. Približne v rovnakej vzdialenosti je teda hlava modelky a okolie v blízkosti hlavy. Pozadie je už zásadne rozmazané. Mierne rozmazaný je už remeň na krku a zvyšok tela. Na fotografii na pravo s iným svetlom a to f/5 je viditeľná aj malá modelka v pozadí tej veľkej, remeň je stále dobre ostrý aj so zvyškom tela. Rozmazanie okolia nie je tak výrazné.



Modelka fotografovaná na Nikkor 50mm na ľavo s f/1.8 a na pravo s f/5

Čo znamená f/1.8 alebo až f/1.4?

Každý objektív nesie určité označenie svetla. V cenách do 200 EUR nájdete portrétový 50mm f/1.8G aj f/1.8D, prípadne aj 35mm f/1.8G. S cenou vyššou narazíte na ešte lepšie f/1.4. Vzhľadom na orientáciu na začínajúcich a menej zdatných fotografov, je dobré aj v tomto prípade spomenúť, že f/1.4 je určite lepšie než f/1.8, ale pokiaľ máte f/1.8, i tak máte slušný nástroj na zaujímavé fotenie. Pri vyššom svetle ako napríklad f/5 sa objektív nezameriava iba na konkrétnu vzdialenosť, na ktorú by sa obmedzil pri takom f/1.8. Naopak pri svetle f/1.8 sa objektív zameria na konkrétnu zaostrenú vzdialenosť a zvýrazní práve tú oblasť. Stručne povedané, pokiaľ fotografujete tvár, po zaostrení na detaily tváre sa naopak rozostria tie miesta, ktoré sú v iných vzdialenostiach od objektívu. Pozadie, stromy a budovy v pozadí, ale aj predmety v popredí. Vynikne tvár a vlastne o to nám pri objektívoch s dobrým portrétovým fotením aj ide.

Malá ukážka rozdielnosti fotografie pri svetle f/1.8 a f/5. Obe fotografie vyhotovené na objektíve spomenutom pod nimi.



Objektív NIKKOR 50mm pri svetle f/1.8 a druhá fotografia pri svetle f/5, rovnaké podmienky

Skryté, čo je nepodstatné

Zábavnou je skutočnosť, že pokiaľ fotíte so svetlom f/1.8 blízky predmet a v pozadí sa nachádza značný neporiadok, pre výslednú fotografiu je to nepodstatné. Podstatné je totiž to, čo je zachytené ako zaostrené. Schopnosti tohto druhu objektívov skryjú všetok neporiadok a pokojne aj ľudí, autá a iné na okolí. Na fotografii nižšie je jeden taký príklad. Fotografia je vyhotovená bez nejakých komplikovaných nastavení v zlých svetelných podmienkach. Dobre sa na ňu pozrite.

Možno by ste to ani nepovedali, no v skutočnosti je v pozadí hrdzavý regál, špinavý rýľ, krabica od jedu na potkany a plechovka laku. Vzhľadom na použitie svetla f/1.8 a zaostrenie na kuriatko by ste to zrejme ani z fotografie nespoznali. Že je to tak? Takže kto povedal, že priestory na fotografovanie musia byť vždy čisté, respektíve na fotografovanie vhodné?

Ceny jednotlivých objektívov

Ceny vybraných jednotlivých objektívov s pevným sklom a s vlastnosťami pre portrétovú fotografiu s nízkym svetlom vychádzajú z cenníka internetového predajcu a partnera nášho portálu MegaFoto.sk.

Nikon 50MM F1.8G AF-S NIKKOR – 188 EUR (testovaný model)

Nikon 50mm F1.4G AF-S Nikkor – 339 EUR (lepšie svetlo až 1.4, avšak aj vyššia cena)

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor – 149 EUR (pre majiteľov silnejších zrkadloviek)

Nikon 35mm f/1,8G AF-S DX Nikkor – 188 EUR (iné ohnisko, ale stále výborné vlastnosti)