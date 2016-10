Počúvaj svoje brucho, mikroorganizmy v ňom možno bijú na poplach

Ohodnoť článok

Keď sa Napoleon I. vracal z vojenskej výpravy, údajne dopredu poslal cisárovnej Jozefíne správu: „Zajtra večer sa vrátim do Paríža. Neumývajte sa.“ Napoleon uprednostňoval vôňu svojej milovanej. A veľmi. Ale prečo tak smrdíme bez svojich mydiel, antiperspirantov, púdrov a parfumov? Väčšinou je tomu tak práve vďaka mikróbom, ktoré sa hostia na našich sekrétoch a ich pach ešte znásobujú.

Kde všade žijú mikróby? Ako a čo vďaka nim získavame? Ako to vyzerá na našej pokožke, v nose, ústach, či v žalúdku? Ľudské telo tvorí asi 10 miliárd ľudských buniek. A v ňom i na ňom existuje asi 100 miliárd mikrobiálnych buniek. Tento svet mikróbov je pritom neskutočne zaujímavý, ako dokazuje nová kniha Počúvaj svoje brucho. Je to ďalšia zo série TED kníh: malé knihy, veľké myšlienky. Prináša množstvo zaujímavých faktov, o ktorých ste netušili, hoci vás ovplyvňujú každý deň.

Vedci sa stále snažia vysliediť, na aké produktívne účely by mohli slúžiť tvory žijúce na našom najväčšom orgáne – pokožke, ale už teraz je isté jedno. Maličké mikróby obohacujú pach nášho tela, pridávajú mu určité druhy vôní či pachov, vrátane tých, ktoré priťahujú komáre. Komáre uprednostňujú pach niektorých jedincov pred inými a za to sú zodpovedné mikróby. Mikróby, ktoré žijú na našej pokožke, nám podobne ako všetky naše ostatné mikróby nevyhnutne neprinášajú osoh. Ako neškodní obyvatelia nám však v skutočnosti veľmi pomáhajú: jednoducho už tým, že sa na nás usídlili, znemožňujú iným, horším mikróbom, aby nás infikovali.

V knihe Počúvaj svoje brucho sa novátorský vedec Rob Knight spojil s oceňovaným vedeckým novinárom Brendanom Buhlerom, aby nám vysvetlili – s humorom a názornými príkladmi –, prečo sú zistenia o mikroorganizmoch v našich telách také dôležité.

Zdravie, nálady, spánkový režim, stravovacie návyky – dokonca aj to, s akou pravdepodobnosťou nás budú hrýzť komáre. To všetko môžu odhaliť maličké tvory žijúce v našich útrobách. Alergie, astma, obezita, akné – toto je len zopár neduhov, ktoré môžu vzniknúť (a byť vyliečené) organizmami žijúcimi v našom vnútri. Mikróbmi. Kľúčom je pochopiť, ako táto prelomová veda ovplyvňuje naše zdravie a nálady.

Autori tejto knihy ponúkajú jedinečný a prekvapivý pohľad do vnútra ľudského organizmu, vďaka ktorému môže každý lepšie pochopiť ako si zlepšiť zdravotný stav.

