Pocta legendám Karlovi Svobodovi a Jozefovi Bednárikovi

Tento rok si pripomíname nedožité 80. narodeniny titána československej populárnej, filmovej a muzikálovej hudby skladateľa Karla Svobodu. Na jeho počesť sa koná viacero spomienkových podujatí. Zároveň si pripomenieme 5.výročie úmrtia Jozefa Bednárika a tak sa organizátori rozhodli spojiť tieto dve výnimočné osobnosti.

Navyše jedným z míľnikov umeleckej tvorby Karla Svobodu bol legendárny a megaúspešný muzikál Dracula, na ktorom maestro Svoboda spolupracoval práve s jedinečným slovenským režisérom Jozefom Bednárikom.

Táto spolupráca prerástla v úprimné priateľstvo a pokračovala aj pri ďalších spoločných umeleckých projektoch.

Hudobní fanúšikovia sa môžu tešiť na jedinečné koncerty. Veľkolepá hudobná show Od Lady Carneval k Draculovi.

Pocta dvom legendám a ikonám česko-slovenskej hudobnej a muzikálovej scény.

3 koncerty sa uskutočnia vo veľkých halách v Žiline, Košiciach a Bratislave.

Budete mať jedinečnú možnosť vidieť top českých a slovenských umelcov, ktorí vzdajú hold tvorbe maestrov. Na jednom pódiu sa stretnú Helena Vondráčková, Jiří Korn, Leona Machálková, Daniel Hůlka, Nela Pocisková, Petr Kolář, Juraj Bača a Martin Chodúr.

„Veľmi nás potešila ochota českých a slovenských umelcov, ktorí súhlasili s účinkovaním na týchto benefičných koncertoch,“ tvrdí Štefan Bernát z Nadácie Kvapka nádeje. „Svojím umením vzdajú hold obom umelcom, takže diváci sa môžu tešiť na naozaj exkluzívny výber slovenských a českých umelcov v sprievode symfonického orchestra v jedinečných, pre tieto koncerty pripravených aranžmánoch. Veríme, že diváci budú z týchto „epických“ skladieb nadšení a možno zažijú aj nejedno neočakávané prekvapenie.“

Galakoncert hviezd

Benefičný galakoncert z najväčších popových, filmových a muzikálových hudobných hitov doplní veľkoplošná videoprojekcia s dobovými zábermi aj komentármi súčasníkov oboch tvorcov. Hudobné čísla bude sprevádzať Štátny komorný orchester pod taktovkou Adriana Kokoša. Nebudú chýbať svetelné efekty, scénický tanec, ani rozhovory s umelcami, zábery z príprav muzikálov, nahrávania hudby, ukážky z filmov, dokumentárne zábery z divadelných skúšok a oveľa viac.

Časť výnosu z koncertov Od Lady Carneval k Draculovi venuje organizátor Nadácii Kvapka Nádeje a Nadácii Jozefa Bednárika.

Koncerty sa uskutočnia:

20. októbra 2018 v Žiline, Tipsport Aréna

24. októbra 2018 v Košiciach, Steel Aréna

7. novembra 2018 v Bratislave, Zimný štadión Ondreja Nepelu

Režisérsky má koncerty pod palcom Karol Vosátko.

Večer bude rozdelený do troch celkov.

Prvá približne 30 minútová časť bude venovaná populárnym piesňam a hitom Karla Svobodu.

Druhý 40 minútový blok bude zameraný na filmovú a televíznu hudobnú tvorbu.

Tretia a najväčšia časť v rozsahu 60 – 70 minút prinesie muzikálovú tvorbu Karla Svobodu s dôrazom na jeho spoluprácu s režisérom Jozefom Bednárikom.

Vstupenky, o ktoré je už teraz veľký záujem, si možno objednať na Predpredaj.sk .

Martin Chodúr chystá prekvapenie

Rok 2018 sa nesie u Martina Chodúra v znamení veľkých orchestrov. Nakrúca svoj vianočný album so sprievodom Janáčkovy filharmonie. A na koncertoch Od Lady Carneval k Draculovi si zaspieva s veľkým orchestrom, takže originálne piesne budú znieť ešte inak, monumentálnejšie.