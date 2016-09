Peklo je otvorené a nová severská detektívka je tu

Ohodnoť článok

Druhý detektívny román s inšpektorom Tommym Bergmannom nasleduje po Sveenovom úspešnom debute Posledný pútnik. Tentoraz Sveen nejde tak hlboko do histórie, no lákajú ho hĺbky ľudskej duše a peklo v nás. Vynikajúco opísané situácie z psychiatrického ústavu, skvelé pohľady do mysle vyšinutých zločincov. A detektív, ktorého si zamilujete. Peklo je otvorené.

Peklo je otvorené

Tommy Bergmann prichádza na miesto činu v osloskom byte, kde objavili zmasakrovanú mladú prostitútku. Zranenia, ktoré dievča utŕžilo, sa znepokojivo podobajú na spôsob, akým svoje obete v minulosti doriadil učiteľ Anders Rask. Ten sa k vraždám priznal a už roky sedí izolovaný na uzavretom oddelení psychiatrickej nemocnice. Matka jednej zo zavraždených je presvedčená, že bývalého učiteľa odsúdili nespravodlivo.

Je to všetko len chorá fantázia, alebo sa Raskovi podarilo všetkých oklamať a nevraždil sám? Pri pátraní po pravde zablúdi Tommy Bergmann s kolegyňou Susanne Bechovou do najtemnejších labyrintov ľudskej duše, dostanú sa do pekla… ktoré sa otvorilo. “Máloktorý kriminálny román zavádza čitateľa natoľko presvedčivo do hĺbok ľudského šialenstva.” Romerikes Blad Peklo je otvorené je druhý detektívny román s inšpektorom Tommym Bergmannom a autor opäť dokázal, že vie perfektne opísať tie najtemnejšie zákutia šialenstva.

Viac mrazivých príbehov z drsného severu nájdete na www.severskekrimi.sk. Najobludnejší násilníci a vrahovia, jeden psychotickejší a schizoidnejší ako druhý, dostávali listy od ľudí, ktorí ich neznášali a vyhrážali sa im zabitím, no aj od žien, ktoré by pre nich spravili čokoľvek. Ženy im posielali svoje adresy a telefónne čísla. Pre mnohých by to mohlo byť priveľké pokušenie či nutkanie – ak to tak možno nazvať, keby sa dostali von. Obdivovateľky sa podpisovali pod vlastný rozsu­dok smrti bez toho, aby si to uvedomovali. Na druhej strane väčšina pacientov na stráženom oddelení nebude mať nikdy šancu spáchať na týchto ženách zločiny, o akých snívali.

Jednoducho boli na to prichorí, dožijú svoje životy tu, za ostnatým drôtom.

