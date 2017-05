MOVITS!, PRINCESS NOKIA, PARA, GODÁR – KOFROŇ – BURLAS + SYMFONICI A ĎALŠIE MENÁ A NOVINKY POHODY 2017

Ohodnoť článok

Na Pohodu sa po štyroch rokoch vráti švédska electro-swing-hip-hopová kapela Movits! Okrem nich príde aj čoraz známejšia hip-hopová a R&B umelkyňa Princess Nokia z New Yorku. Line-up aktuálne doplnili viaceré slovenské mená ako Billy Barman, Katarzia či Hudba z Marsu. Pribudla Para, Slobodná Európa, Saténové ruky a mnohí ďalší. Na Pohode budú aj nové pódiá – Ticketportal stage pre domácich umelcov či priestor pre alternatívnu elektronickú hudbu s názvom Laug-Techno-Bau Klub. Špecialitou Pohody 2017 budú aj viaceré unikátne projekty. Okrem Bolo nás jedenásť a Pohoda 97 pribudne aj Pohoda 21. Sme hrdí, že traja výnimoční skladatelia súčasnej hudby zložia nové dielo pre Pohodu. Podobný projekt bude mať na 21. ročníku premiéru – každé dielo by malo mať 7 minút – spolu 21, dvaja autori sú zo Slovenska, jeden z Čiech – pomer 2:1. Mať na festivale naraz premiéru od Godára, Kofroňa a Burlasa je pre nás česť, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude dirigovať Marián Lejava. Táto kombinácia sľubuje mimoriadny zážitok.

Movits!

Movits! sa preslávili v roku 2008 debutom Äppelknyckarjazz. Na Pohode to roztočili už v roku 2012. Teraz prídu s ešte swingovejšími groove-mi ich najnovšieho albumu Dom försökte begrava oss, dom visste inte att vi var frön (v preklade: Pokúsili sa nás pochovať, no nevedeli, že sme semená). „Jazyk v skutočnosti nebol bariérou v tú noc; Movits! znejú ako párty, čistá a jednoduchá. A párty nepotrebuje žiadny preklad. To dokazuje, že ich švédsky hip-hop swing je skutočne univerzálnym jazykom,“ opísal v recenzii na jednu z ich show portál Consequence of Sound.

Princess Nokia

Vlastným menom Destiny Nicole Frasqueri je mladá hip-hopová a R&B umelkyňa z New Yorku. Začínala v roku 2010 pod pseudonymom Wavy Spice, a neskôr Destiny. Zlom v jej kariére nastal minulý rok, keď vďaka skladbám ako Tomboy, Kitana či Brujas získala množstvo fanúšikov a zaznamenala milióny zhliadnutí na YouTube a Spotify. Poslednú menovanú pieseň vychválil aj Pitchfork, ktorý napísal: „Je to vzácna skladba, ktorá je závratná nielen kvôli jej zvukovej sile, ale preto, že sa púšťa do rodokmeňa, dedičstva a vyjadruje pocity, ktoré posilňujú a oslobodzujú.“ Podľa Noisey je „podnikavá charizmatická duša a niekto, kto sa na nič nehrá. Robí si doslova čo chce a zatiaľ tento prístup pracuje v jej prospech“.

Slobodná Európa

Veľké punkové britské mená Slaves a Sleaford Mods doplní kultová punk-rocková domáca kapela Slobodná Európa. Autori hitov ako Podvod, Unavený a zničený či Analýza dokázalo hovno bavia ľudí už takmer tri dekády. Pred mesiacom im vyšiel na vinyle debut Pakáreň. Aktuálne koncertujú pomenej, a preto sme veľmi radi, že zahrajú na 21. Pohode.

Ľudové Mladistvá

Projekt Ľudové Mladistvá spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby. Títo mladí špičkoví muzikanti majú za necelý rok existencie na konte ocenenia ako Objav roka Radio_Head Awards, International Winner Jazz Fruits či 3 ceny v rámci Nové tváre slovenského jazzu.

Sprievodca festivalovou sezónou – Pohoda, Topfest, Grape, Uprising

Ticketportal Stage

Na Pohode pribudne nové pódium s názvom Ticketportal Stage. Domáci predajca lístkov na ňom ponúkne priestor domácim (slovenským a českým) umelcom. Okrem novších mien ako 52 Hertz Whale, Zuzana Mikulcová a Tolstoys tu zahrajú aj vyhľadávané koncertné kapely Saténové ruky, či Para, ktorá sa predstaví na Pohode po ročnej pauze. V rozhovore v Ráne na eFeMku Matúš Vallo povedal, že nosnými témami ich piesní sú láska, kamarátstvo a politika. Dokazuje to aj dvojsingel so skladbami Linda a Žiadne slová, iba činy. Čakanie na ich siedmy album si môžete skrátiť na Pohode. Mostom medzi fanúšikmi elektroniky a gitarovej hudby sú Nvmeri. Smart pop zostavy Pišta Kráľovič, Pavel Javorník a Miro Tuchyňa je ďalším domácim projektom s výrazným exportným potenciálom. Smart pop vyváži primitive rock Saténových rúk. Týmto pomenovaním sa definujú oni sami, lepšie texty pritom na súčasnej scéne nájdete len ťažko. Ich debutový album Bozkávam získal na Radio_Head Awards dve ocenenia v kategóriách Debut roka a Album roka (cena kritikov). Pre post-rockovú bratislavskú kapela 52 HERTZ WHALE sú okrem gitár deväťdesiatych rokov charakteristické melancholické spevy a melódie. Absolventka Pražského konzervatória a študentka VŠMU Zuzana Mikulcová spája slovenské texty s pop-soulom, s prvkami jazzu a elektronickej hudby. S kapelou vydala debutový album Slová, vystúpila ako predskokanka Lise Simone v Slovenskom rozhlase.

V Space aréne SLSP sa predstavia Milos & Skank (Leporelo), ktorí sú organizátormi akcií Leporelo po slovenských kluboch a tvorcovia relácie Leporelo_FM v Rádiu_FM, ktorá tento rok oslavuje 10 rokov. NAY Tanečný dom roztancuje virtuóznym a živelným prevedením folklórnych piesní rumunsko-maďarsko-rómska kapela Szászcsávási. Fúziu elektro etna s hlbokým basom a psychedelickými zvukmi v kombinácii s indickým sitárom predvedie domáci Juju Planet Dub (Jozef Hnidzik).

Piatkovú noc na Európe Stage-i uzavrie Panáčik. S dekadentným nádychom, výraznými vokálmi a elektronickými aranžmánmi v štýle 80-tych rokov si získava priaznivcov cez videá na YouTube, no najmä vďaka nevšedným vystúpeniam. Sobotné popoludnie v tom istom stane bude patriť špičkovému violončelistovi Jožkovi Luptákovi a jeho priateľom, s ktorými zahrá diela od Bartóka a Vargu. Na Pohode uvedieme aj projekt „Prelúdia a Piesne“ producenta a vibrafónistu Stroona. V prvej časti koncertu odznie niekoľko prelúdií z jeho albumu Solar Preludes a v druhej dielo „Songs of Concealed Amplitude” (kontemplácia pre komorný ansámbl, eletroniku a soprán). Vážnu hudbu na Pohode doplní aj Projekt Rudavský & Solovic: Beyond Invisible. Ide o spojenie vizuálneho animovaného sveta Ondreja Rudavského a hudobnej básne pre sláčikové kvarteto a elektronickú stopu Slava Solovica. V sobotu napoludnie sa na úvod prenesieme do 17. a 18. storočia vďaka Súboru pre starú hudbu Solamente Naturali.

Veľkú nádielku nových mien zavŕši zoznam umelcov, ktorí zahrajú v novom priestore pre alternatívnu elektronickú hudbu s názvom Laug-Techno-Bau Klub. O ich výber sa opäť postarala dvojica Adam Dekan a Matwe Kaščák: Sine Ray (DE/SK), Sky to Speak (CZ), Tittingur (SK), Casi Cada Minuto (SK), AC/Boys (AT), Új Bála (HU), PSJ (CZ), Disco Møreti (CZ). Grafofón (performance Borisa Vitázka, Zuzany Sabovej a Milana Adamčiaka), Jack Jack (SK), Barcode DJs (SK), Subact (AT), Schwefelgelb (DE), FlexFab (CH) a Asebest (SK). Z elektroniky to však nie je všetko.

Ďalšie novinky Pohody 2017

Začiatkom týždňa sme spustili predaj lístkov v rámci Pohodovej prímestskej dopravy. Tento projekt spája letisko s ďalšími dedinami a mestami v širšom okolí Trenčína. K trasám do Považskej Bystrice, Trenčianskych Teplíc a Piešťan sme tento rok pridali Bánovce nad Bebravou. Už čoskoro spustíme aj predaj cestovných lístkov na mimoriadne vlaky. Špeciálny festivalový rýchlik vypravíme z dvoch najväčších miest. Čoskoro zverejníme novinky týkajúce sa Visual Stage-u, Family parku, Garáže, debatných stanov, divadla, tanca, ako aj komfortu a služieb Pohody 2017. Pripomíname, že vstupenky za zvýhodnenú cenu 89 € si môžete kúpiť už len do konca tohto týždňa (22. 5.).

Ďalšie zverejnené mená

V tohtoročnom line-upe vyčnievajú výrazné umelkyne. Na Pohodu príde čerstvá víťazka Grammy Solange Knowles, M.I.A. (podľa NME najlepšia britská umelkyňa roka), ďalej britská klaviristka s nádherným hlasom Birdy, synth-popová Austra či nemecko-brazílska speváčka Dillon. Ďalšími hviezdami festivalu sú víťazi Mercury Prize alt-J a Benjamin Clementine, hudobno-komediálne duo Ylvis, gitaroví virtuózi Rodrigo y Gabriela, Jake Bugg, Future Islands, Boys Noize Live, Squarepusher. Fanúšikov punku potešia Slaves, Idles a Sleaford Mods.

Máme tiež silné zastúpenie legiend ako Thurston Moore, Mark Lanegan Slowdive či The Jesus and Mary Chain. Všetci majú nové albumy, ktoré dostali skvelé recenzie. Ďalšie legendy prídu s bočnými projektami ako Geoff Barrow z Portishead s kapelou BEAK> či frontman dEUS Tom Barman s kapelou TaxiWars. Špecialitou ročníka sú domáce i zahraničné projekty ako Bolo nás jedenásť, Pohoda 97, Pohoda 21, Peter a Lucia, London Elektricity Big Band, Beardyman’s Masters of Distraction.

Aktuálne máme potvrdených 100 mien z 28 krajín sveta, mnohé ďalšie ešte pribudnú.

Tešíme sa na vás 6. – 8. júla 2017.

