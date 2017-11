Moyzesovo Kvarteto, Sendreiovci & Kokavakere Lavutara a Para vystúpia na 4. ročníku charitatívneho podujatia Doma Dobre Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vážny, krásny, živelný i temperamentný bude 4. ročník podujatia Doma Dobre. Postarajú sa o to skvelí hudobní hostia: Moyzesovo Kvarteto, Sendreiovci & Kokavakere Lavutara a Para. V spolupráci s Nota Bene uvedieme knihu Daniela Pastirčáka Starec a dieťa a Fero Guldan na mieste namaľuje obraz, ktorý si domov odnesie jeden z návštevníkov koncertu. V nedeľu 10. decembra budú v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul aj besedy na témy súvisiace s bezdomovectvom. Vstup na koncert je podobne ako po minulé roky bezplatný. Dobrovoľným príspevkom ale môžete pomôcť ľuďom bez domova.

Program sa začne o druhej popoludní vystúpením azda nášho najznámejšieho a najoceňovajšieho komorného súboru s vyše 40-ročnou históriou – Moyzesovho Kvarteta. Na jeho čele stál až do svojej smrti Stanislav Mucha, ktorého v roku 2015 nahradil Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej filharmónie. Ďalšími členmi súboru sú František Török (2. husle), Alexander Lakatoš (viola) a Ján Slávik (violončelo). Tešiť sa môžete na najhranejšiu slovenskú skladbu orchestrami v zahraničí „Musica slovaca“ od Ilju Zeljenku, skladby Mariána Vargu a ďalšie diela. Po nich zahrajú Sendreiovci & Kokavakere Lavutara. Túto živelnú kapelu zdobí emotívny prejav plný typických rýchlych virtuóznych ozdôb a bohatých rómskych harmónií. Ich temperament prekročil aj naše hranice, vďaka spolupráci s Hansom Zimmerom na soundtracku k filmu Sherlock Holmes, ktorý bol nominovaný na Oscara. S týmto svetoznámym skladateľom si zahrali začiatkom júna na jeho bratislavskom koncerte. Autentický folklór tejto kapely z juhoslovenskej obce Kokava nad Rimavicou výborne funguje aj so skupinou Para, s ktorou sa opäť predstavia na jednom pódiu. Para pred týždňom oslávila 22 rokov od prvého koncertu. Túto jeseň ich povesť top koncertnej kapely potvrdilo spoločné turné so Slobodnou Európou. Zohratá partia muzikantov dostala nový „drive“ s príchodom špičkového gitaristu Jozefa Rezníka. Ďalším elementom dokonale zapadajúcim do skladačky je virtuózna hra na akordeóne v podaní Tibora Kokényho z kapely Kokavakere Lavutara.

Súčasťou programu bude aj uvedenie knihy rozprávok kazateľa a spisovateľa Daniela Pastirčáka Starec a dieťa s ilustráciami Daniely Olejníkovej. Vďaka občianskemu združeniu Proti Prúdu si ju môžete v týchto dňoch kúpiť aj od predajcov časopisu Nota Bene. Do nocľahárne sa dostanete spojmi 61 a 96, pričom od zastávky Fatruny si môžete prejsť cestu, ktorú si každý večer a ráno prejdú klienti nocľahárne. V uliciach Bratislavy sa pohybuje okolo 4 000 ľudí bez domova. Služby nízkoprahovej nocľahárne využíva každoročne viac ako 1 000 ľudí. Pracovníci organizácie Depaul Slovensko sa starajú o to, aby ľuďom bez domova poskytli teplo, stravu a základné služby bez ohľadu na to, v akom stave prídu. Okrem iného tu dostanú hygienické potreby a v prípadne záujmu i sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce.

Ako môžete pomôcť?

Vstup na koncert je bezplatný, počas koncertu môžete venovať dobrovoľný príspevok , vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo

, vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo Poslaním prázdnej SMS na číslo 827 podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 €

podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 € Prispieť môžete aj neobmedzene cez depaulslovensko.org a www.dobrakrajina.sk

Príspevkom v Depaul stánku – za čo dostanete pekné tričko, tašku, odznak, náramok

Tešíme sa na vás.

Program koncertu Doma dobre (10.12.2017)

00 – 14.45 Moyzesovo Kvarteto

15 – 15.45 Kokavake Lavutara (Sendreiovci)

45 – 17.00 Para

maľuje: Fero Guldan

uvedenie knihy Daniela Pastirčáka Starec a dieťa (v spolupráci s Nota Bene)

Doprava

Autom

Ako sa k nám dostanete…

Link na mapu: https://goo.gl/2H9XBW

súradnice GPS: 48.177219, 17.188832

MHD:

Autobusy 61 a 96 (zastávka Fatruny), potom peši do nocľahárne, je to asi 1 km

Viac informácií na:

www.depaulslovensko.org

www.pohodafestival.sk

www.dobrakrajina.sk

FB event: www.facebook.com/events/1626496300722010