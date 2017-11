Lola Marsh vystúpia 14. februára v bratislavskej Refinery Gallery Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Lola Marsh je jediná zahraničná kapela, ktorá hrala na Pohode trikrát v rade. Zakaždým pritom zaplnili priestor pod najväčšími pódiami. Registrácia voľných vstupov na ich koncert v rámci Pohoda Dňa FM sa naplnila za dvesto sekúnd. Zaprášilo sa aj po lístkoch na ich koncert v A4-ke, ktoré sa nedali zohnať už tri mesiace pred akciou a v predstihu sa vypredalo aj ich vystúpenie v Tabačke. Od svojej premiéry na Pohode v roku 2014 hrali na Slovensku každý rok a 2018 nebude výnimkou. O tri mesiace – 14. Februára ich privítame opäť, tentokrát v bratislavskej Refinery Gallery.

Pohoda Festival 3X V RADE

Pohoda Deň_FM FULL HOUSE

Tabačka Kulturfabrik SOLD OUT

A4 – priestor súčasnej kultúry SOLD OUT

Refinery Gallery 14.2.2018 ???

Lola Marsh sa z pomerne neznámej kapely za pár rokov vypracovali na jednu z najobľúbenejších hudobných skupín návštevníkov Pohody. Sympatie sú zjavne vzájomné. Pri otázke, ktorý koncert si zamilovali najviac Gil a Yael v rozhovore pre francúzsky Rocknfool jednohlasne odpovedali: „Festival Pohoda“. Deviateho júna vydali debut Remember Roses, ktorého úspech sa ihneď premietol do stále rastúceho záujmu o túto fantastickú kapelu. Ich piesne na Spotify počúva 700 tisíc ľudí mesačne. Gil o albume pre Life on Stage povedal: „Čo sa týka našej hudby, snažíme sa sústrediť na krásne veci v živote. Chceme ňou robiť ľudí šťastných a vytvárať v nich emócie.“ Ich koncerty sú jasným dôkazom, že sa im to darí. Izraelská kapela, ktorú vychválil aj Le Monde. opäť navštívi svoj druhý domov 14. februára 2018. Tešíme sa na vás v Refinery Gallery.

