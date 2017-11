LINE-UP POHODY 2017 MEDZI 10 NAJLEPŠÍMI V EURÓPE Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Porota zložená z expertov hudobného priemyslu zaradila program Pohody 2017 medzi desať najlepších v Európe. Naša radosť je o to väčšia, že ide o rovnaké ocenenie druhýkrát v rade.

Spolu s nami pritom o toto ocenenie zabojujú rádovo väčšie a bohatšie podujatia – Glastonbury, Roskilde, Lollapalooza Berlin, Rock Werchter, NOS Alive, Melt!, Lowlands, OpenAir St. Gallen a Sziget. „Je to pre nás výnimočné, ocitli sme sa v tej najprestížnejšej spoločnosti. Zostavovanie line-upu nezávislého festivalu v krajine ako je Slovensko, s jeho možnosťami sponzoringu a s našou cenou lístka je zaujímavá umelecká disciplína… Vyberáme si náročnejšiu cestu, chceme ostať zaujímavým alternatívnym festivalom – o to viac som hrdý, že si našu prácu všimli zahraniční kolegovia a ocenili ju natoľko, že nás vybrali do tohto elitného spolku. Táto mimoriadne pozitívna a motivujúca správa prišla v ten najlepší čas, keď naplno beží výber umelcov pre ďalší ročník,“ reagoval na tieto skvelé správy Michal Kaščák.

„Čoraz viac festivalov bojuje o klesajúci počet uznávaných umelcov. Či už ide o zabezpečenie najznámejších mien na svete, špeciálne kolaborácie či jednoducho pochopenie návštevníkov. Porota vyberala festivaly, ktoré preukázali najlepšiu víziu pri bookovaní umelcov,“ uvádza sa v popise kategórie Best Line-up na oficiálnom webe European Festival Awards (EFA). V tých slovách je vysvetlené, ako je možné, že sa program festivalu z malej (a v porovnaní so západnou Európou aj chudobnej) krajiny ocitne vo výbere toho najlepšieho, čo sa dalo v roku 2017 na starom kontinente zažiť. Už tradične sme nominovaní aj v kategórii Najlepší stredne veľký festival. Podľa organizátorov ankety, tieto festivaly lákajú ľudí aj na špecifické žánre alebo jedinečné nehudobné zážitky. V kategórii Newcomer of the year nás potešila prítomnosť skvelej post-punkovej kapely Idles, o ktorej píšu britské médiá, že „len ťažko by ste hľadali kapelu, ktorá ponúka viac divokej a frenetickej muziky“. Ich nadupaný koncert na Pohode bol toho hlučným dôkazom.

Odteraz máte naše konečné umiestnenie v rukách vy. Do konca novembra za nás môžete hlasovať v ankete European Festival Awards v shortliste o najlepší Line-up, ako aj v kategórii Najlepší stredne veľký festival. Sme síce zo stredne veľkej krajiny, no naši návštevníci sa zjavne vedia výborne zmobilizovať. To potvrdzuje aj priebežné poradie v ankete portálu Everfest, v ktorej sme po zverejnení výzvy poskočili z 80. na priebežné druhé miesto (www.everfest.com/magazine/best-fest-quest-2018). Ďakujeme vám všetkým za každú zmienku či hlas v týchto anketách. Aj vy sa tak podieľate na budovaní povedomia o našom festivale, čo nám následne uľahčuje booking umelcov na Pohodu.

Pohodu v ankete EFA môžete podporiť na tomto linku: http://eu.festivalawards.com/vote