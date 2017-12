Kultoví The Chemical Brothers predvedú svoju elektrizujúcu LIVE show na Pohode 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

„Čo ak by bola tanečná hudba úderná ako najzúrivejší hip-hop a mala surovú silu najväčších rockerov?“ Podľa novinárov Rolling Stone si The Chemical Brothers na začiatku práve touto otázkou stanovili svoj cieľ. Následne vošli Tom Rowlands a Ed Simons do štúdia a nahrali album Dig Your Own Hole, ktorý ovplyvnil históriu elektronickej hudby. „Chemici“ majú na konte ceny Grammy, BRIT Awards, MTV Europe Music Awards, šesť No. 1 albumov a novinári ich nahrávky pravidelne radia do rebríčkov toho najlepšieho, čo v rámci tanečnej hudby kedy vzniklo. Vieme, preferencie hudobných redaktorov sú subjektívne a preto sme veľmi radi, že si rovnako subjektívny názor na legendu elektronickej hudby môžete spraviť osobne aj na Pohode 2018.

„Galvanize“, „Hey Boy, Hey Girl“, „Do it Again“, „Believe“, „Wide Open“, „Out of Control“, „Let Forever Be“, „Go“, „Block Rockin’ Beats“, „Setting Sun“, „It Began in Afrika“… to je len krátky výpočet hitov, ktoré počas dvoch dekád ovládli hitparády počúvanosti, predajnosti a tanečné parkety v kluboch a na festivaloch po celom svete. Všetky tieto piesne však nemuseli vzniknúť pod známou značkou The Chemical Brothers. Tom Rowlands a Ed Simons spočiatku vystupovali pod menami The 237 Turbo Nutters či The Dust Brothers. Po prvých EP-čkách nahrali v roku 1994 úspešné remixy skladieb od Manic Street Preachers, The Charlatans, Primal Scream či The Prodigy, ktoré sa objavili aj na MTV Europe. Začiatkom roka 1995 absolvovali prvé turné v USA spolu s kapelami Orbital a Underworld. Debut Exit Planet Dust znamenal výrazný posun v kariére i opustenie pôvodného názvu a začiatok účinkovania pod menom The Chemical Brothers. Album sa okamžite dostal medzi desiatku najpredávanejších v Británii a naznačil ďalšiu špecifickú črtu kapely – kolaborácie s ďalšími slávnymi umelcami. Na albume sa predstavila napríklad pesničkárka Beth Orton či Tim Burgess z kapely The Charlatans.

Ďalším príkladom úspešnej spolupráce je ich prvý No. 1 singel „Setting Sun“ s vokálmi Noela Gallaghera. Pitchfork zaradil skladbu medzi najzásadnejšie tracky 90-tych rokov a The Guardian ho označil za najexperimentálnejší a zvukovo najextrémnejší hit poslednej dekády minulého storočia. Jednotkou sa stal aj ďalší singel „Block Rockin’ Beats“ a priniesol im aj prvú Grammy (Best Rock Instrumental Performance). Obe skladby sa objavili na ich prelomovom albume Dig Your Own Hole. Mixmag ani AllMusic nešetrili hviezdičkami a albumu dali najvyššie možné hodnotenie. S odstupom času im dal za pravdu prakticky každý. Do výberu najlepších albumov všetkých čias ho zaradili aj Q Magazine či NME a Rolling Stone ho dokonca označil za druhý najzásadnejší album v histórii elektronickej tanečnej hudby.

V máji 1999 nahrali ďalší superhit „Hey Boy, Hey Girl“. Ten naznačil houseovú orientáciu tretieho albumu Surrender, ktorý sa taktiež dostal do čela predajnosti v Británii. Na piesni Let Forever Be opäť spolupracovali s Noelom Gallagherom, ako aj s oscarovým režisérom Michelom Gondrym. Pitchfork označil video k piesni za siedmy najlepší klip 90-tych rokov. Ďalším príkladom úspešnej kolaborácie je pieseň „Out of Control“, na ktorej sa objavil Bernard Sumner z New Order. Nasledoval album Come with Us s hitom „It Began in Afrika“, ktorý sa stal ďalšou jednotkou v predajnosti na ostrovoch. Opäť na ňom spolupracovali s Beth Orton či režisérom Gondrym, ako aj s Richardom Ashcroftom z The Verve. V tom čase už headline-ovali festivaly ako Glastonbury, Creamfields či Coachella, ich piesne boli hymnami najväčších párty na Ibize a objavovali sa v známych počítačových hrách či filmoch (Butterfly Effect).

V roku 2005 vydali ďalší album Push the Button, z ktorého sú hity ako „Believe“ či „Galvanize“. Na druhom menovanom hosťoval Q-Tip z A Tribe Called Quest. Pieseň aj album získali Grammy. „Believe“ zase získala MTV Europe Music Awards za video roka. Nasledoval ďalší No. 1 album, rovnako ocenený Grammy, We Are the Night s hitmi „Do It Again“ a „The Salmon Dance“. V roku 2010 vydali siedmy album Further a spolupracovali s Clintom Mansellom na soundtracku k filmu Čierna labuť. Pitchfork označil Further za ich najlepšiu nahrávku za poslednú dekádu. V júli 2015 vydali album Born in the Echoes, ktorý sa stal ich šiestou jednotkou v predajnosti v UK. Opäť nechýbali hviezdne kolaborácie. Na skladbe „Go“ sa podieľal Q-Tip, „Wide Open“ naspieval Beck a hlas na „Under Neon Lights“ prepožičala ďalšia hviezda Pohody 2018 St. Vincent. Na futuristickom klipe k „Wide Open“ sa opäť spojili s dom&nic, ktorí natočili aj oceňované video k piesni „Believe“. V klipe si zahrala herečka Sonoya Mizuno známa z dystopického sci-fi Ex Machina. Podľa The Observer album prináša excelentnú kombináciu známeho a vizionárskeho, opakujúci sa vzorec, ktorý tvorbu tejto dvojice zakaždým dvíha nad očakávania. The Quietus dodáva, že album je ďalším príkladom zázračnej schopnosti Rowlandsa a Simonsa, vďaka ktorej učia prístroje spievať. Sme veľmi radi, že svojimi „čarovnými mašinkami“ a do detailov prepracovanou LIVE show odpália 22. ročník festivalu Pohoda.



Potvrdení účinkujúci:

The Chemical Brothers, St. Vincent, Ziggy Marley, SOJA, Little Dragon, Aurora, Fink, Calexico,

El Gusto, La Femme, This Is The Kit, Reykjavíkurdætur, Zeal & Ardor, Mitch & Mitch, Rebel babel…

