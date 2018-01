Kronos Quartet na Pohode 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Na 22. Pohode vystúpi aj jedno z najznámejších komorných telies na svete – Kronos Quartet. Americké sláčikové kvarteto ocenené Grammy spolupracovalo s Davidom Bowiem, Björk a Paulom McCartneym či so skladateľmi súčasnej vážnej hudby ako Terry Riley, Arvo Pärt, Philip Glass, John Adams, Henryk Górecki alebo Steve Reich. S ich umením ste sa mohli stretnúť aj vo filmoch Rekviem za sen, Fontána, 21 gramov či Veľká nádhera. Veľkou nádherou bude bez pochýb aj ich koncert na trenčianskom letisku.

Kronos Quartet založil v roku 1973 v Seatteli David Harrington. V roku 1978 sa presťahovali do San Francisca. Ich význam rýchlo rástol v osemdesiatych rokoch najmä vďaka skvelým prevedeniam diel svetoznámych minimalistov. Dodnes bolo pre nich zložených takmer tisíc originálnych skladieb, z ktorých sa predalo vyše pol druha milióna nosičov. Okrem vážnej hudby spracovali aj diela od Boba Dylana, Sigur Rós či Jimiho Hendrixa, vystupovali s Allenom Ginsbergom, Tomom Waitsom, The National, Paulom McCartneym a nahrávali s Amonom Tobinom, Faith No More, Dave Matthews Band i Nine Inch Nails. Aj širšiemu publiku je známe ich prevedenie piesne Clinta Mansella „Lux Aeterna“, ktorá je zároveň nosným motívom filmu Rekviem za sen. Podobne úspešná je aj skladba The Beatitudes Vladimira Martynova z oscarového filmu Veľká nádhera. Okrem Grammy získali aj Polar Music Prize či Avery Fisher Prize. Kronos Quartet nie sú len virtuózni hráči na sláčikové nástroje pre zasvätených fajnšmekrov. Originálnym prístupom k hudbe, ale i samotným koncertom, si získali množstvo obdivovateľov aj mimo bubliny absolventov konzervatórií. Odvážne vystavané koncertné programy sa ale spočiatku nestretli vždy s pochopením kritikov. Príkladom je ich verzia Hendrixovej „Purple Haze“, ktorú zahrali ako prídavok k Stravinského „Sväteniu jari“. Neúnavní objavitelia pokračujú v bádaní aj na najnovších albumoch. Napríklad na hudobnej ceste okolo sveta – „etnomuzikologicko-autobiografickej“ kompilácii A Thousand Thoughts z roku 2014 či na minuloročných albumoch Ladilikan (skvelá spolupráca s Trio Da Kali) a Folk Songs (staré anglické a francúzske ľudové piesne). Nahrávky podčiarkujú základnú ideu tiahnucu sa naprieč 45-ročnou históriou súboru – prinášať hudobnú rozmanitosť bez intelektuálnych kompromisov. Pohľad na kvarteto očami jeho členov, jeho históriu i súčasnosť ponúkol aj najnovší „live-dokument“ A Thousand Thoughts (rež. Sam Green a Joe Bini). Peniaze na tento nevšedný projekt získali cez Kickstarter. Green v popise projektu napísal: „Pre tých z vás, ktorí nevedia, Kronos Quartet je ako Michael Jordan, Bob Dylan alebo dokonca aj sestry Williamsové vo svete vážnej hudby.“ Minulý týždeň sa stal dokument jednou z najospevovanejších udalostí filmového festivalu Sundance. Špecifikom dokumentu je, že súčasťou projekcie bol aj Greenov výklad a koncert Kronos Quartet. Ich najnovší projekt Kronos’ Fifty for the Future dal dokopy desiatich mladých skladateľov (päť mužov a päť žien), ktorých diela premiéruje Kronos v rámci koncertov po celom svete. Kronos Performing Arts Association (KPAA) pritom všetky diela, noty, nahrávky, videá a interview sprístupňuje online zadarmo.

Je multižánrový letný festival vhodným prostredím pre najznámejšie sláčikové kvarteto? Odpoveď dal sám zakladateľ telesa David Harrington v minuloročnom rozhovore pre denník Pravda, ktorému povedal: „Nepozerám sa na hudbu tak, že má zmysel len v rôznych koncertných sálach, kluboch či operách. Hudba je tak obšírna a slobodná, že je jedno, kde ju nájdeme a kde si ju vypočujeme.“ Vážne krásnu hudbu v podaní Davida Harringtona, Johna Sherbu, Hanka Dutta a Sunny Yangsi si môžete už začiatkom júla vypočuť aj na letisku Trenčín.

Potvrdení účinkujúci: The Chemical Brothers, Jamie Cullum, St. Vincent, Ziggy Marley, Glass Animals, Kronos Quartet, SOJA, Danny Brown, Rodriguez, Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, Knower, La Femme, Charlie Winston, Scouting for Girls, Riot Days by Pussy Riot Theatre, Confidence Man, This Is The Kit, Bazzookas, Reykjavíkurdætur, Zeal & Ardor, Daniel Brandt & Eternal Something, Donny Benét, Ifriqiyya Electrique, Mitch & Mitch, Rebel Babel…

