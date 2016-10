Ohodnoť článok

Koncert Real Something Series: Zajtra, v utorok 25. októbra sa uskutoční posledný koncert zo štvordielnej Real Something Series 2016. Už tradične v bratislavskom priestore Fuga vystúpi skvelá česká kapela Manon Meurt a po prvý raz na Slovensku aj holandské kvarteto Blue Crime. Tentoraz budú mať vo Fuge presilovku hudobníčky – kým v Blue Crime sú až tri, v Manon Meurt dve.

Moonpop – to je žáner, ktorý sami pre seba vymysleli tri dievčatá a jeden chalan, členovia formácie Blue Crime z Amsterdamu. Za týmto názvom sa skrývajú temné gitary s náznakmi shoegazových väzieb, neodbytné, no chytľavé melódie a intímne, no pritom vášnivé live vystúpenia. „Samozrejme, na zvuku nám veľmi záleží, no čo je dôležité, je atmosféra a spojenie s návštevníkmi na koncertoch. Veríme, že sa s nimi dokážeme v istom bode spojiť a spoločne prežívať skladby,“ tvrdí speváčka Liu Mottes a jediný mužský člen kapely, bubeník Bart van Hasselt dodáva: „Kontinuita a flow sú rovnako dôležité. Nie sme kapela, ktorá zahrá pesničku, pokecá si s publikom, zahrá ďalšiu a opäť niečo povie. Aj to môže byť fajn, nie však pre našu hudbu.“

Spoločne s Holanďanmi vystúpi Manon Meurt, kapela z českého Rakovníka, ktorá však už dávno dosiahla európsku úroveň. „Keď sme zvažovali, kto by sa k Blue Crime výrazovo hodil, jednoznačne sme sa rozhodli pre Manon Meurt,“ hovorí Tatiana Lehocká z agentúry Real Something. „A hneď z niekoľkých dôvodov – hodia sa k sebe žánrovo a aj pre Manon Meurt je nesmierne dôležitá atmosféra koncertov. No a v neposlednom rade, sú to naši obľúbenci a v Bratislave hrali naposledy presne pred rokom.“

Utorkový koncert Real Something Series bude posledný z tohtoročnej série, na ktorej v ostatných týždňoch vystúpili anglické skupiny Chiyoda Ku a Memory of Elephants, Dáni Svin, Rakúšania Tumido, Lorelle Meets the Obsolete z Mexika a česká skupina Sýček. „Potešili nás spokojné reakcie všetkých muzikantov, ale aj fanúšikov. Veríme, že posledný koncert im prinesie rovnakú hudobnú radosť, ako tie predtým,“ dodáva Tatiana Lehocká.

Real Something Series 2016

27.09. Chiyoda Ku (UK) + Memory of Elephants (UK)

05.10. Svin (DK) + Tumido (AT)

20.10. Lorelle Meets the Obsolete (MEX) + Sýček (CZ)

25.10. Blue Crime (NL) + Manon Meurt (CZ)

Vstupenky realsomething.interticket.sk

Linky:

realsomething.com www.facebook.com/someREALthing

Eventy:

https://www.facebook.com/events/548934415298024/ https://www.facebook.com/events/1798030970444274/ Blue Crime (NL) https://bluecrime.bandcamp.com/music https://youtu.be/g5Wtg4JTXV0 Manon Meurt (CZ) https://manonmeurt.bandcamp.com/ https://youtu.be/S_IEqoEgQBQ

