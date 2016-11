Ohodnoť článok

Špiónka

Kniha, ktorá nadchne všetkých fanúšikov Paula Coelha. V pútavom príbehu vykreslil majstrovsky portrét o fascinujúcom a tajomnom živote jednej z najžiadanejších žien svojich čias, ktorá sa do histórie zapísala pod menom Mata Hari.

Špiónka je fiktívny príbeh o osudovej, silnej a rozporuplnej žene, ktorá by si asi nikdy nepomyslela, že sa raz zmení na legendu. Táto exotická tanečnica, ktorá šokovala a bavila publikum, sa čoskoro stala dôverníčkou a milenkou najbohatších a najvplyvnejších mužov svojich čias. Vzdialená Jáva, búrlivý secesný Paríž a Berlín v časoch 1. svetovej vojny sú miesta, kde si táto neskrotná žena bránila svoje sny o slobode a nezávislosti navzdory spoločenským predsudkom, hoci za to nakoniec draho zaplatila…

Paulo Coelho na základe mnohých nepublikovaných dokumentov zrekonštruoval biografiu slávnej špiónky prostredníctvom fiktívnych listov, ktoré napísala svojmu právnikovi z parížskeho väzenia Saint-Lazare a zanechala svojej dcére. Chcela, aby jej jediná dedička spoznala pravdu a pochopila dôvody, prečo sa rozhodla viesť intenzívny život plný dobrodružstva, lásky a intríg.

Vypočujte si úryvok z knihy Špiónka. Číta herečka Zuzana Jurigová Kapráliková:





PAULO COELHO

je považovaný za jedného z najvplyvnejších spisovateľov súčasnosti. Pracoval ako divadelný herec a režisér, novinár a skladateľ, napokon zakotvil pri písaní. Koketoval so smrťou, znášal utrpenie, experimentoval s mágiou aj alchýmiou. Vyštudoval filozofiu a náboženstvo, náruživo čítal, stratil a znova našiel vieru, zažíval bolesti a radosti lásky. Pri hľadaní vlastného miesta pod slnkom objavoval odpovede na výzvy, ktorým čelíme všetci. Verí, že v každom z nás je dosť sily, aby si vybudoval svoj vlastný osud. K jeho najúspešnejším dielam patrí Alchymista, najpredávanejšia brazílska kniha všetkých čias, ktorá sa vyše 400 týždňov držala na zozname bestsellerov novín New York Times. Z románovej tvorby tohto literárneho génia sa predalo 210 miliónov výtlačkov. Jeho diela boli preložené do 81 svetových jazykov, čím sa zaraďuje k najprekladanejším žijúcim autorom na svete.

Kto bola Mata Hari, ktorá istého sychravého dňa nastúpila do vlaku na jednej z mnohých parížskych železničných staníc a ani netušila, čo má pre ňu osud pripravené najbližšie; iba že ide do krajiny, kde sa hovorí rečou podobnou jej rodnej, preto by sa tam nemala stratiť? Koľko mala rokov? Dvadsať? Dvadsaťjeden? Nemohla som mať viac ako dvadsaťdva, hoci podľa pasu, s ktorým som cestovala, som sa narodila 7. augusta 1876, a keď sa vlak pohol smerom do Berlína, noviny uvádzali dátum 11. júl 1914. Mne sa však nechcelo rátať, viac ma zaujímali udalosti spred dvoch týždňov. Krutý atentát v Sarajeve, kde prišiel o život arcivojvoda František Ferdinand a jeho elegantná manželka, ktorá sa previnila len tým, že stála vedľa neho, keď ten bláznivý anarchista vystrelil. Nech je, ako chce, cítila som sa celkom iná než ostatné ženy vo vagóne.

