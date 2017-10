Knižná novinka: Ľavá ruka Boha Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ľavá ruka Boha je skvelý príbeh, má originálny námet a majstrovské rozprávačstvo, ktoré nenechá čitateľov vydýchnuť, kým neobrátia poslednú stránku.

Teraz vyšla celá trilógia v jednej knihe. Tri knihy v jednej za super cenu. Začnete čítať a neprestanete, kým neotočíte aj poslednú 840.stranu.

Predpovedali mu, že jedného dňa zničí svet. A možno sa mu to podarí…

Poznáte už Anjela smrti? Bola to jedna z najmedializovanejších kníh spred pár rokov. Temný triler o chlapcovi, ktorého tvrdo vychovávajú v útulku spasiteľov. Ich krutovláda, zverstvá a nemilosrdnosť majú jediný cieľ – slúžiť Obesenému spasiteľovi. Medzi chovancami je však jedinečný chlapec. Hovoria mu Cale a nazvú ho aj Anjelom smrti. Už od začiatku mal poslanie. On je ľavá ruka Boha a má sa postarať o zánik ľudstva…

Autor Paul Hoffman spolupracoval s velikánmi ako Francis Ford Coppola, svoju pečať dal kultovému filmu Krstný otec a na konte má aj ďalšie hity.

„Prvú časť Ľavá ruka Boha som chcel postaviť na výzve, ktorá je vlastná v podstate každému. A bez násilia a brutality,“ prezradil Paul Hoffman. „Ľudia majú tendenciu knihy rozdeľovať na dva druhy – „únikové fikcie“ a serióznu literatúru. Odmietam toto rozdeľovanie. Einstein povedal, že všetko má byť také jednoduché, aké to len môže byť, ale nie jednoduchšie.“

Paul Hoffman sa sám narodil v dome bez tečúcej vody a elektriny. Svietili petrolejkami a jeho otec padol z neba:-) Bol jedným z priekopníkov parašutizmu. Keď mal Paul desať rokov, dali ho do Katolíckej internátnej školy, kde všade naokolo existovalo násilie a každodenné peklo. Mal šestnásť rokov, keď sa dostal von, ale bez akéhokoľvek vzdelania. Vtedy narazil na úžasného učiteľa, ktorý vo ňom premenil veľmi rozhnevaného chlapca na úplne inú, normálnu ľudskú bytosť.

Tam niekde sa zrodila trilógia Ľavá ruka Boha .

Táto trilógia jasne ukazuje, aké mylné je rozdeľovať literatúru na populárnu a serióznu. Shakespeare napísal svoje najväčšie kúsky v brutálne komerčnom prostredí, ktoré si vyžadovalo senzácie, lacné efekty. Ale vôbec to neprekážalo, ak to boli inteligentné (hoci stále) lacné efekty. A platí to aj dnes. „Všetci spisovatelia by mali byť tak trochu shakespearovskí – ak si myslia, že píšu serióznu literatúru, mali by prestať písať pre rôzne literárne ocenenia a začať písať pre peniaze,“ dodáva Paul Hoffman.

Mimochodom, v Anglicku Paula Hoffmana odmietlo 12 vydavateľov a až trinásty Penguin ho kúpil. Viacerí vydavatelia tvrdili, že ten príbeh je úžasný, obdivujú, ako ho napísal…ale že je príliš čudný, aby mal komerčný úspech. Trilógia Ľavá ruka Boha sa napokon stala svetovým megahitom a aj na Slovensku sa z nej predali desaťtisíce výtlačkov.

Ľavá ruka Boha: https://www.bux.sk/knihy/297181-lava-ruka-boha-omnibus.html

