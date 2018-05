Klarinetista Branislav Dugovič vydáva odvážny debut Cross- country skiing Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Hudobník, ktorý sa s úspechom pohybuje na hranici žánrov. Klarinetista Branislav Dugovič patrí medzi najrešpektovanejších inštrumentalistov domácej scény. Tento fakt potvrdzuje aj svojou debutovou nahrávkou Cross- country skiing. Experimentálna zmes naprieč hudobnými žánrami od klasiky 20.storočia cez improvizáciu až k elektronike. Album je výsledkom Dugovičovej spolupráce s rešpektovanými umelcami ako sú britský klávesák, skladateľ a producent Eddie Stevens, violončelista Jozef Lupták, huslista Milan Paľa a skladatelia Marian Lejava a Daniel Matej. Album Branislav Dugovič – Cross- country skiing vychádza vo vydavateľstve Real Music House.

Hudba, ktorú nahralo prominentné zoskupenie okolo lídra projektu, ponúka netradičný a zaujímavý výlet do akustických aj elektronických zvukových krajín, do sveta improvizácie aj pripravených kompozícií. Dugovič, Stevens, Matej a Lejava sa na nahrávke prezentujú aj ako autori, autorskú päťku dopĺňa nedávno zosnulý multimediálny umelec Milan Adamčiak. Daniel Matej sa pod pseudonymom Dano M na nahrávke zúčastňuje aj ako hráč na gramofónoch a prístroji elektrosluch. V organickej a zvukovo živelnej hudbe sa vynárajú asociácie s ansámblovými kompozíciami z okruhu newyorského Bang on Can, súčasnou experimentálnou scénou, ale tiež s nezameniteľným soundom britského alternatívno- rockového sveta. Branislav Dugovič, ktorého ťažiskom je hra na klarinete a basklarinete, bol v posledných rokoch súčasťou viacerých oceňovaných či v zahraničných vydavateľstvách vydaných projektov, ako napríklad CD Cluster Ensemble: Cluster Ensemble plays Philip Glass, CD VENI Academy: Rolling Tones – In Zarter Bewegung, CD Roman Berger: Pathétique i slovenskému publiku dobre známej Moruše Bielej a Moruše čiernej od Jany Kirschner či populárnych Uspávaniek. Žánrová otvorenosť Dugovičovho debutu preto nie je žiadnym prekvapením. Zvukovú réžiu albumu mali na starosti Robert Pospiš a Martin Sillay zo štúdia Real Music House. K výslednému soundizajnu nahrávky prispel aj rešpektovaný producent a Dugovičov spoluhráč Eddie Stevens. Sugestívny obal CD majú na starosti PR manažérka a fotografka Katarína Selecká, ktorá je zároveň mamou Braňovho syna Šimona, a výtvarník a bubeník kapely Hudba z marsu Róbert Szegényi.

„Mám pocit, že sme nahrali zopár naozaj autentických trackov. A to s výbornými umelcami, ktorí boli v posledných rokoch súčasťou mojej hudobnej identity. Mám z toho veľkú radosť a prajem vám príjemné počúvanie,“ opisuje svoj pocit z nahrávky Branislav Dugovič. Slávnostný krst CD Cross- country skiing sa uskutoční v stredu 16.5. o 18:00 v SNG v Bratislave. Album bude do života uvedený v rámci jedného z koncertov cyklu Hudba dneška. Krstnými otcami budú český saxofonista Pavel Zlámal a slovenský klarinetista Ronald Šebesta, ktorí po Zlámalovom sóle zahrajú spolu s Braňom Dugovičom “free impro set“. Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizáciu albumu podporila SOZA, Hudobný fond a Bratislavský samosprávny kraj. Nahrávka Branislav Dugovič – Cross- country skiing vychádza vo vydavateľstve Real Music House.