The Ills vyrážajú na svoje najväčšie európske turné

The Illsane Tour 2017 – najväčšie európske turné slovenskej skupiny The Ills sa začína už v utorok, 11. apríla v pražskom klube FAMU. Kvarteto muzikantov sa potom predstaví aj v Nemecku, Dánsku, Švédsku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku a šnúru ukončí v nedeľu 30. apríla oslavou na domácej pôde v bratislavskej Fuge.

The Ills už majú na svojom konte množstvo koncertov v zahraničných kluboch alebo na festivaloch, prelomové boli ich vystúpenia na Iceland Airwaves v novembri minulého roku a Eurosonic Groningen na začiatku tohto. Počas The Illsane Tour odohrajú trinásť koncertov v ôsmich krajinách, a keďže na poslednú chvíľu sa podarilo manažmentu z Real Something dohodnúť aj koncert na veľkonočný pondelok v Rotterdame, počas prvých jedenástich dní nebudú mať ani deň na vydýchnutie. „Vzrušenie sa stupňuje,“ priznáva nepísaný líder skupiny Martin Iso Krajčír. „Koncerty sú pre nás najviac, užívame si každý jeden z nich, a takéto turné je snom každého muzikanta. Uvidíme, ako zvládneme taký nabitý program. Chceme si to užiť a najmä, aby si to s nami užili aj ľudia v kluboch!“

Slovenské post-rockové monštrá, ako nazval The Ills rešpektovaný škótsky hudobný publicista Vic Galloway z BBC, už síce začali pracovať na nových skladbách, no na The Illsane Tour vsadia na overený program z oceňovaného albumu Ornamental or Mental, skladby z ktorého zaujali hudobných dramaturgov vo viacerých krajinách, dokonca aj v legendárnom rádiu KEXP z amerického Seattlu. „Je ťažké vybrať si jednu pesničku, pretože milujem celý album. Videl som ich aj naživo a boli skutočne fantastickí, bola to jazda na zvukovej vlne!“ napísal o nich Kevin Cole

z KEXP a spomínaný Vick Galloway doplnil: „V jednom okamihu éterickí a jemní, v nasledujúcom temní a chaotickí. Toto je kapela, ktorá sa pokojne môže radiť k výbuchom Red Sparowes a hĺbke Mogwai. “

„Tak, ako naznačuje slovná hračka v názve tour, bude to hravé a šialené zároveň,“ teší sa na turné bubeník Daron Hodás. „Každá takáto šnúra je na jednej strane únava a zodpovednosť, no na druhej predovšetkým zábava a hudba, ktorú chceme ponúknuť divákom. Už nech sme na ceste!“

Po prvých jedenástich koncertoch budú mať The Ills zopár dní voľna, aby sa na záver predstavili vo viedenskej Aréne a turné ukončili homecomingovým koncertom v domácej Fuge. A potom ich už čaká práca na novom albume, ale najmä leto a festivaly, druhý rok po sebe dostali pozvánku na náš najväčší festival Pohoda. „Hrať pred Slowdive – čo viac by sme si mohli priať…“ tešia sa The Ills už teraz.

The Illsane Tour 2017

11.4. Praha – Klub FAMU (CZ)

12.4. Lipsko – Noch Besser Leben (DE)

13.4. Berlín – Duncker Club (DE)

14.4. Kodaň – Stengade (DK)

15.4. Borås – Klubb Undergrunden (SE)

16.4. Kolding – Pitstop (DK)

17.4. Garage Show – Rotterdam (NL)

18.4. Amsterdam – Sugarfactory (NL)

19.4. Opwijk – Nosta (BE)

20.4. Groningen – Simplon (NL)

21.4. Breda – De Avenue (NL)

29.4. Viedeň – Arena (AT)

30.4. Bratislava – Fuga (SK)

The Ills

http://theills.net

https://www.facebook.com/theills

