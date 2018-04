GusGus na Pohode 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Málo projektov v sebe spája toľko žánrov a foriem umenia ako kapela GusGus. V druhej polovici 90-tych rokov demonštrovali, že islandská scéna zďaleka nie je len o Björk. V rámci kapely odštartovalo kariéru viacero úspešných umelcov (napr. Emiliana Torini). Počas dvoch dekád nahrali desať albumov, pričom aj posledné dva, Mexico a Lies Are More Flexible, žnú skvelé hodnotenia od recenzentov. Ich nastavenie demonštroval Biggi Veira v minuloročnom rozhovore pre Rádio Wave: „Užívam si, keď mi hudba spôsobuje husiu kožu.“ Veríme, že rovnaký efekt bude mať aj ich koncert na návštevníkov Pohody 2018.

Kapela GusGus vznikla v roku 1995 v podstate náhodou ako projekt nadaných hercov, filmárov fotografov, hudobníkov a dizajnérov či spevákov. Ich aktivity viedli najprv ku krátkemu flimu Pleasure, ktorý im priniesol viaceré ocenenia a uznanie kritikov. Zakrátko však začala prevládať hudobná stránka projektu. Už v roku 1996 sa stali jednou z najvyhľadávanejších elektronických kapiel z Islandu. Po vydaní albumu Polydistortion z roku 1997 si upevnili status celosvetovej hviezdy, čo potvrdili aj beznádejne vypredaným turné. Počas dvoch dekád na scéne si preskákali skoro každým žánrom elektronickej hudby. Od techna po trip-hop, od houseu cez progresívny hopuse/trance, pričom do každého štýlu vniesli svoj vlastný punc s nezameniteľným hudobným rukopisom. Kapelu dnes tvoria jej zakladajúci členovia Biggi Veira a Daníel Ágúst. Na najnovších albumoch ponúkajú fanúšikom magické zvukové scény od synth popu, cez deep techno až po progresive house.

Základnými ingredienciami ich úspechu je nezameniteľný spevácky prejav Daníela Ágústa a očarujúca elektronika, naliehavé groovy sprevádzané jemnými slákmi a dychmi, ktorými Biggi Veira zakaždým donúti ľudí prosiť o prídavok. Začiatkom roka prišli s novým singlom „Featherlight“, ktorý predznamenal desiatu štúdiovku Lies Are More Flexible (mimochodom už zajtra vydajú ako EP ďalší singel z tohto albumu „Don’t know how to love“). Portál musicOMH o albume napísal: „Gus Gus zostávajú jedným z najflexibilnejších počinov elektronickej hudby, kde členovia kapely prichádzajú a odchádzajú, vydavateľstva sa menia, ale kvalita piesní a produkcie zostáva na úrovni, o ktorej môže väčšina kapiel len snívať.“ Sme veľmi radi, že o kapele GusGus nemusia snívať návštevníci Pohody 2018.

