Prvý dojem je mimoriadne dôležitý. Niekedy rozhoduje o vašom úspechu, prijatí do zamestnania, aj o tom, či vám dá druhá strana vôbec šancu.

Kniha Prvý dojem je zábavný a hravý pohľad na význam prvého dojmu. V umení i živote. Prináša ho uznávaný autor knižných obálok Chip Kidd.

Prvé dojmy sú najdôležitejšie.

Určujú, či niečo vynikne, nakoľko nás to zaujme, či si to kúpime i to, ako sa cítime. Autor sa v tejto knihe venuje prvým dojmom v rôznych oblastiach.

Chip Kidd nám predstavuje svoj názor na každodenné dizajny, odhaľuje tie dobré, zlé, absurdné i geniálne tak, ako to môže spraviť len niekto s trénovaným kritickým okom. Či už ide o štýl vašich ranných novín, o bankomat; o knihy, ktoré si prezeráte; o smartfóny, s ktorými sa hráte; alebo o obal čokoládových tyčiniek, ktorými sa večer odmeňujete. Kidd odhaľuje tajomstvá v pozadí každého jedného dizajnérskeho rozhodnutia so zdravou dávkou humoru a profesionality.

Kniha Prvý dojem je vyznaním lásky dizajnu, odhalením neviditeľnej krásy a zrady v jednoduchých rozhodnutiach – takých, ktoré si nikto z nás neuvedomuje. S každým novým faktom autor dokazuje, nakoľko je prvý dojem dôležitý pri našom vnímaní sveta.

TED knihy

Malé knihy, veľké myšlienky

Prvé dojmy sú kľúčom k tomu, ako vnímame svet a ako svet vníma nás. Sú našou vstupnou bránou ku všetkému: k priateľstvám, zamestnaniam, produktom, skúsenostiam, nakupovaniu, internetu, zábave, vzťahom, dizajnu. A na základe našich prvých dojmov veci hodnotíme.

Dobré ráno!

Každé ráno si v zrkadle obzerám svoj jazyk, a ak nie je čierny, môžem ísť do práce. Ak je čierny, zvyčajne to znamená, že som minulú noc pil červené víno, a poriadne si ho vyčistím. Ak som nemal červené víno, volám lekárovi.

Ale vážne, ranný pohľad do zrkadla o vás dokáže vypovedať rôzne veci: o zdravotnom stave, o nálade a o tom, aký dojem spravíte na všetkých, ktorých dnes stretnete. Preto sa primerane upravte.

Nemusíte byť narcista – stačí, ak si venujete trochu pozornosti.

Prvý dojem: Doktor má dôvod povedať vám, aby ste spravili „Áááááá“. Zistite, čo vám môže váš jazyk povedať o vašom zdraví.

CHIP KIDD je grafický dizajnér a spisovateľ, ktorý žije v New Yorku. Navrhuje obálky pre Alfreda A. Knopfa už od roku 1986 a spolupracoval so známymi autormi, ako sú John Updike, Oliver Sacks, Michael Crichton, Robert Hughes, Donna Tart, Orhan Pamuk, Haruki Murakami, a mnohými ďalšími.

Získal Národnú cenu dizajnu za komunikáciu a Cenu za použitie fotografie v dizajne od Medzinárodného centra fotografie.

Jeho TED Talk z roku 2012 „Navrhovanie kníh nie je žiadna sranda. No dobre, je to sranda.“ Malo viac ako 1,3 milióna videní.

