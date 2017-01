Ohodnoť článok

Cheryl Strayedová je americká esejistka a spisovateľka, ktorá sa preslávila knihou Divočina. Tú preložili do 28 svetových jazykov a stala sa predlohou filmu nominovaného na Oscara. Teraz jej v slovenčine vychádza novinka Krásne maličkosti. Očarí vás svojou priamosťou a otvorenosťou, no nechýba jej ani primeraná dávka humoru, bez ktorého by to v živote určite nešlo.

Tip redakcie: Prečítajte si novinku: Parížske momenty

V živote sú dôležité Krásne maličkosti

Život dokáže byť ťažký a náročný: podvedie vás milenec, stratíte člena rodiny, nezvládate platiť účty.

Ale môže byť aj úžasný: práve ste zažili ten najúžasnejší sex, dostali ste prácu svojich snov, nabrali ste odvahu napísať prvý román.

Sama autorka toho v živote zažila mnoho, na jednu osobu možno až priveľa – sexuálne zneužívanie, chudobu, odchod otca od rodiny, smrť matky, vlastný rozvod, samovraždu kamaráta, ale napokon aj spokojné manželstvo a komerčný úspech svojich kníh. Možno preto má potrebný nadhľad, skúsenosti a schopnosť empatie a preto je tá pravá, aby pod pseudonymom Sugar na virtuálnej linke dôvery odpovedala na otázky utrápených čitateľov.