Nová kuchárka: Polievky vás vyliečia

Ohodnoť článok

Máte radi polievky? A viete, aké vedia byť liečivé? Je to vlastne superpotravina: hrnček dobrej polievky poskytuje všetky vitálne látky potrebné pre zdravie od aminokyselín a omega-3 mastných kyselín až po rastlinné biologické látky.

Tip redakcie: Tip na výlet 3v1: Srbsko, Macedónsko a Albánsko v jednom

Je to jednoduchá detoxikácia: zásadité minerálne látky obnovia acidobázickú rovnováhu.

Je to tiež prírodná medicína: črevá sa zregenerujú, zápaly zmiznú, imunitný systém sa prebudí.

Pomáha pri chudnutí: polievka tíši návaly hladu, sýti a nastaví metabolizmus na spaľovanie tukov.

A je to povolený doping: každá z týchto polievok vám dodá energiu a dobrú náladu na celý deň.

Presne o tom sú Liečivé polievky od Marion Grillparzerovej. Knihu rozdelila na Teóriu a Prax.

V prvej časti píše o tom, prečo vlastne polievka lieči, aké bývali polievky kedysi a aké sú trendy dnes. A tiež čo by mala obsahovať správna, výživná a chutná polievka.

V druhej časti ponúka množstvo receptov – od tipov na základné vývary, cez malý polievkový detoxikačný rozvrh, až po suroviny, ktoré by nemali chýbať vo vašej polievke.

Kedy vám polievka pomôže?

Trpíte nasledujúcimi symptómami? Zaškrtnite, ktoré to sú.

nadváha

tučné brucho

vysoký tlak

bolesti kĺbov, chrbta, hlavy

bolesti svalov

problémy s pleťou

vypadávanie vlasov

lámavé nechty a ryhy na nechtoch

nedostatok motivácie

znížená výkonnosť

strata libida

zábudlivosť

chronická únava

kolísanie nálad

poruchy spánku

nadúvanie, hnačka / zápcha

pálenie záhy

potravinová neznášanlivosť

neodôvodnené priberanie

pažravosť

únava po jedle

Každý váš krížik sa prihovára za to, aby ste do svojho života začlenili silný vývar.

Liečivé polievky: http://www.bux.sk/knihy/384418-liecive-polievky.html