Film The Circle- VEDIEŤ JE DOBRÉ. VEDIEŤ VŠETKO JE EŠTE LEPŠIE!

Emma Watson sa v novom sci-fi trileri The Circle ocitne pod permanentným dohľadom Toma Hanksa a vstúpi do kruhu, z ktorého možno nevedie cesta von. Napínavý a miestami desivý príbeh ponúka však znepokojivú otázku – ide v dnešnej dobe stále ešte o žáner sci-fi? Hviezdny Tom Hanks bol z námetu a knižnej predlohy tak nadšený, že sa sám stal jedným z producentov filmu. Vedľa neho a Emmy Watson hrá vo filme aj John Boyega (Hviezdne vojny: Sila sa prebúdza). The Circle sa stal posledným filmom vynikajúceho herca Billa Paxtona (Apollo 13, Titanic, Na hrane zajtrajška, Votrelci).

Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma Watson).

Šéf a zakladateľ (Tom Hanks) spoločnosti je vizionár, ktorý vybudoval v spoločnosti Circle raj na Zemi a ktorý túži po dokonalom svete. Jeho receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie….

Mae je obklopená vymoženosťami supermodernej spoločnosti. Ohromená ideálmi sa na návrh samotného šéfa Circle zapojí do experimentu, ktorý by šťastie a pokrok v spoločnosti mohol rozšíriť do celého sveta. Paralelne s tým začne stretávať tajomného muža. Stane sa jej nový život rozprávkovým snom alebo dostane príchuť hororovej nočnej mory? Bude mať kruh, do ktorého vstúpila, cestu von?

Film The Circle bol natočený podľa rovnomennej knihy Davea Eggersa z roku 2013, ktorá býva porovnávaná s knižnými klasikami “1984” od Geroge Orwella alebo “Koniec civilizácie” od Aldousa Huxleyho. Tému pokroku, technologického rozvoja a životného pohodlia za cenu určitej straty súkromia nevidí režisér James Ponsoldt celkom jednoznačne. “Nie sú ideály v spoločnosti Circle správne? Veď za nimi stojí snaha zmeniť svet k lepšiemu, a kto by nechcel zmeniť svet k lepšiemu ?“, pýta sa režisér. Zároveň si je vedomý toho, ako je film nepríjemne aktuálny. “Je pravda, že do určitej miery sa náš film odohráva vo svete, v ktorom už dnes žijeme. Rozhodne však nechcem divákov hroziť prstom a moralizovať, aby v piatok večer išli von a neboli na Facebooku. Chceli sme natočiť silný príbeh, ktorý je temný, ale aj vtipný, s iróniou a ktorý sa posunie do napínavého thrilleru.”

