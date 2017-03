Festival stredovekého života na hrade Červený Kameň až do zajtra

Ohodnoť článok

Dnes sme navštívili Festival stredovekého života na hrade Červený Kameň. Už viacero áut smerujúcich do Cerovej dávali tušiť, že tam bude množstvo návštevníkov. V tej chvíli sa zdalo, že táto dedinka preslávená najmä známym obľúbeným hradom je v pozornosti celého západného Slovenska. Kto v sobotu po Slovensku cestoval a bol v okolí, možno sa zastavil aj tu, aby okúsil niečo z toho, čo festival ponúka. Koná sa každoročne a tentoraz sme si ho nenechali ujsť ani my. Zajtra sa koná druhý festivalový deň a tak ak to všetko niekto chcel vidieť dnes, bude mať možnosť aj zajtra.

Stánky a jedlo na každom kroku

Pred platenou zónou, ako aj v zóne platenej, je niekoľko stánkov s jedlom. Nechýbajú nápoje, alko, nealko a zaujímavý je stánok, v ktorom piekli celého býka na rošte a celé zariadenie vyzeralo skôr ako na vodu poháňaný stroj. Hneď vedľa sa pieklo prasiatko a samozrejme bolo v ponuke pre návštevníkov. Do sýtosti sa dalo najesť aj klasiky ako cigánska, klobásky, encián a pod. Stánkov tu bolo viacero, hrnčiari ukazovali priebeh výroby keramiky, kováči kuli priamo pred ľuďmi podkovy a iné výrobky, výrobcovia brnení sa tiež pýšili svojimi výrobkami a v menovaní rôznych stánkov, dobrôt, vinárov by sme mohli ešte pokračovať.

Stánky historické

Festival mal ľuďom ukázať, ako sa žilo v minulosti. Okrem hlavného pódia, na ktorom sa odohrávali tanečné vystúpenia, vystúpenia šermiarov a rôzne divadelné predstavenia, sa mnoho dejstiev odohrávalo v malých stánkoch po bokoch. V jednom sa piekli dobové jedlá, inde sa odpočívalo, hrali sa hry, alebo sa šilo, krájali sa potraviny a ďalšie bežné činnosti stredovekého ľudu.

Predvádzali sa boje aj lukostreľba

Na rôznych miestach a v rôznom čase sa predvádzali boje, šermiari proti sebe s ťažkými mečmi, alebo kordami, na pódiu sa zas viac krát bili vo svojej choreografii skúsení šermiari a nezabúdajme ani na také súboje, ako nenásilné ukážky umenia lukostreľby. Tam si zmerali sily niekoľkí výborní strelci. Strieľalo sa na terče, do salámy, aj na pohyblivý kyvadlový cieľ. Na počudovanie ani pohyblivý terč nerobil viacerým problémy so zasiahnutím.

.. a aj novinky

Niekoho bavili divadelné vystúpenia, iní sa vyžívali v stretoch mečov a iných rinčiacich zbraní. Na druhej lúke, ktorej dominantou bola hlavne časť s jedlom a posedením, ste mohli nájsť aj také novinky ako stredoveký paintball, kde namiesto zbraní fungujú hráči so špongiami. Aj koníky, najpopulárnejšie zvieratá najmä u detí. Kto chcel, mohol si vypočuť hudobné vystúpenia konajúce sa približne každú hodinu, až dve práve na druhej lúke na menšom pódiu. Skrátka všade sa niečo dialo, zapájali sa deti, aj starší… a zajtra sa koná druhý festivalový deň, ktorý znova prinesie akciu, vystúpenia a zábavu. Tradične sú prístupné aj niektoré priestory hradu nad festivalovou lúkou… a občas bolo počuť zhovárajúcich sa ľudí, ako sa cez telefón pýtajú na Saganovo zlato, či Sagan zaznel v rozhovoroch okoloidúcich. Žiaľ nepodarilo sa, no nevadí.



