Festival Slovenské hrady má za sebou svoju premiéru. Hrad Červený Kameň sa otriasol v základoch!

Ohodnoť článok

Úspešnú slovenskú premiéru má za sebou hudobný festival Slovenské hrady na hrade Červený Kameň, neďaleko obce Častá. V sobotu (10. 9.) sem mierili cesty tisícov fanúšikov slovenskej aj českej hudobnej scény. Hudobné menu bolo atraktívne, v zozname premiérového slovenského ročníku figurovali také mená ako David Koller, Chinaski, Divokej Bill, No Name, Iné Kafe, Adam Ďurica, Majk Spirit, Rytmus, Kristína, Tublatanka, Horkýže Slíže a Desmod.

V susednej Českej republike festival Hrady CZ už dvanásty rok prináša svojim návštevníkom netradičný kultúrny zážitok vďaka ojedinelému prostrediu hradov, širokému sortimentu doplnkových služieb, občerstvenia a samozrejme popredným interpretom.

Hudobný program na Červenom Kameni sa na jednotku rozbehol podľa plánu dňa 10. 9. od 11:30 hod. Premiéru si odbila začínajúca kapela Smrtislav, ďalej vystúpili skvelé kapely ako No Name, David Koller a Chinaski. Na TATRA TRUCKS STAGE krv v žilách rozprúdila kapela Iné Kafe a hneď potom si diváci užili skvelé vystúpenie zoskupenia Divokej Bill na STAROPRAMEN STAGE. Večerný program rozbiehala legendárna skupina Tublatanka, ktorá je na scéne už 33 rokov. Tublatanka mala premiérové vystúpenie v januári 1983 a v roku 1985 ešte ako amatérska skupina, vydali prvý album s názvom Tublatanka. Z neho bola aj prvá skladba Šlabikár, ďalšími boli Ja sa vrátim, Dnes, Kúpim si kilo lásky, Starý dobrý kabát, Žeravé znamenie osudu, Vo veľkej škole dní, Loď do neznáma, Svet v ohrození, Skúsime to cez vesmír a na záver Pravda víťazí. Všetky známe hity, pri ktorých si fanúšikovia zaspievali spolu s Martinom Ďurindom. Tublatanka pripravuje k 33. narodeninám koncertnú šnúru na Slovensku i v Čechách.

Najväčším prekvapením večera bol spoločný freestyleový koncert hviezdnych raperov Majka Spirita a Rytmusa, ktorí po desať minútovej príprave predviedli fanúšikom excelentne nabitú show! Červený Kameň sa tak stal svedkom najväčšej udalosti v histórii československého rapu! Hviezdy Majk Spirit a Rytmus spolu vystúpili na jednom pódiu! O kvalite vystúpenia svedčia aj pozitívne komentáre na Facebooku festivalu Slovenské hrady.

Potom na scénu nastúpili Horkýže Slíže, ktorí sa s tým nemažú a ponúkli tak publiku skvelý koncert plný energie a skvelej nálady. Nabitú atmosféru zjemnila mladá a krásna speváčka Kristína a nakoniec všetkého dobrého sa predviedla kapela Desmod ako čerešnička na torte celého programu, ktorý festival Slovenské hrady tento rok ponúkol!

Comments

comments