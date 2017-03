V júni sa pripravte na Fest anča

Ohodnoť článok

Pútavé, hravé, novátorské, dôvtipné, zábavné. Týmito a mnohými ďalšími prívlastkami by sme mohli definovať filmy, aké vo svojom programe každý rok ponúka Medzinárodný festival animácie Fest Anča. Tentoraz oslávi v dňoch od 29. júna do 2. júla svoje desiate narodeniny.

Fest Anča stojí fest za to

„Medzinárodný festival animácie Fest Anča nezastaviteľne naberá na objeme a prospieva mu to. Nie je problém vybrať si z programu to, čo chcete vidieť, ale to, čo môžete oželieť,“ napísali minulý rok v septembrovom vydaní magazínu Film.sk. V januári vydal prestížny portál Cartoonbrew zoznam najlepších festivalov animovaných filmov, v ktorom samozrejme Fest Anča nechýba. O jej silnejúcej medzinárodnej prestíži svedčí aj neustále narastajúci počet prihlásených snímok do súťaže. Tentoraz ich bolo až 1589, čo je takmer o 350 filmov viac než minulý rok. „Medzi prihlásenými sú aj mená renomovaných tvorcov, ktorých tvorbu už diváci na Fest Anči mohli v minulosti vidieť. Samozrejme nechýbajú aj tí, čo na našom festivale budú debutovať alebo uvedú svoj film v medzinárodnej premiére,“ zhodnotil programový riaditeľ Maroš Brojo. Zoznam najlepších filmov zaradených do Medzinárodnej súťaže festivalu sa dozvieme už koncom marca.

Tento rok Fest Anča opäť pripravuje okrem súťažnej sekcie bohatý program pre deti a dospelých, pre fanúšikov klasickej animácie, ale aj pre tých, ktorí obľubujú experimentálnu tvorbu. Tretí raz budú súčasťou festivalu Game Days, zamerané na videohernú produkciu, chýbať nebudú masterclassy, kreatívne workshopy a ďalšie sprievodné podujatia. Tak ako predchádzajúce roky, aj teraz sa Fest Anča zameria na národný fokus. V minulosti sme vďaka tomu mali možnosť spoznať animovanú tvorbu napríklad Estónska či Balkánu. Tentoraz uvidíme diela našich južných susedov. O tom, že je v Maďarsku veľký filmársky potenciál, nás presvedčili nedávno, keď si prevzali dva roky po sebe sošku Oscara. Cenu akadémie však získali prvý raz za animovaný film Mucha (A légy, 1980) od Rofusza Ferenca, preslávili sa aj na Oscara nominovaným filmom od Marcela Jankovicsa Sizyfos (Sisyphus, 1974). „Samozrejme, že v Maďarskom fokuse na Fest Anči nebudú oba chýbať. Pozrieme sa totiž na najúspešnejšie filmy od roku 1939 až po súčasnosť,“ vysvetľuje Maroš Brojo. „Pripomenieme si tvorbu prvej generácie maďarského animovaného filmu, ktorú predstavovali napríklad Gyula Macskássy či Félix Kassowitz, ale aj súčasných úspešných tvorcov, ako napríklad režiséra Pétera Vácza. Za svoj film Králik a jeleň (Nyuszi és Őz, 2013) získal vyše 120 ocenení a nájdeme ho dokonca v najnovšom vydaní knihy A New History of Animation, ktorá vyšla nedávno v prestížnom vydavateľstve Thames and Hudson v New Yorku.“

Na dramaturgii Maďarského fokusu spolupracovala filmová teoretička a historička Anna Ida Orosz. Stojí napríklad aj za organizáciou maďarského festivalu animovaných filmov Primanima. Okrem filmov prinesie do Žiliny aj rané maďarské reklamy, blok pozostávajúci z videoklipov alebo filmy zastrešené organizáciou MOME Anim, ktorá je považovaná za najlepšiu školu animácie v našom regióne. 10 ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa bude konať 29. júna až 2. júla v priestoroch kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, v podmanivých priestoroch Bábkového divadla, Novej Synagógy, v Mestskom divadle a vďaka Telke v meste aj na Hlinkovom námestí v Žiline. Do konca marca si môžete na festival zakúpiť špeciálnu vstupenku z limitovanej edície s vlastnoručným podpisom autorky Ivany Palečkovej a ďalšími výhodami.

