Záhadný statok Monte Cristo je plný duchov

Statok menom Monte Cristo sa nachádza v malom malebnom vidieckom mestečku Junee. Táto krásna a majestátna budova však v sebe skrýva množstvo tajomstiev a návštevníci tohto statku zažili množstvo paranormálnych javov.

Statok z roku 1884

Tento statok bol postavený miestnym farmárom Christopherom Williamo Crayleyom v roku 1884. Pôvodným plánom bolo, že sa z tejto budovy stane hotel, nakoľko sa oproti nemu nachádzala železničná stanica. Dom mal dva menšie sklady, tri spálne, prijímaciu halu a ďalšie izby určené pre návštevníkov hotela. Keďže sa jednalo o statok, nachádzali sa tu aj stajne pre kone či kravy a tanečná sála, ktorá bola neskôr prerobená na ubytovňu pre služobníctvo. Za krátko sa z Crawleyho stal boháč.

Crawley na tomto statku zomrel v roku 1910. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdca. Jeho manželka Elizabeth odvtedy nosila iba čierne čipkované šaty s vysokým golierom a čepček na hlave. Elizabeth vládla tvrdou rukou a zo smrti svojho manžela sa nikdy nespamätala. To bol aj dôvod, prečo jeden zo skladov zmenila na kaplnku, kde sa takmer celé dni modlila za svojho manžela. Z domu nikdy nevychádzala a v roku 1933 zomrela na pretrhnuté slepé črevo. Keď v roku 1948 zomrela ich dcéra vo veľmi mladom veku, Monte Cristo ostalo opustené. Hroby Crawleyovcov sa dodnes nachádzajú na miestnom cintoríne v Junee. Na statku sa medzitým odohralo i kopec iných tragédií. Tehotná slúžka spáchala samovraždu skokom z balkóna či mladý sluha ktorý bol nešťastne upálený. Údajne sa však na statku nachádzal aj postihnutý syn, ktorý bol viac ako 30 rokov pripútaný na reťazi či miestny chlapec, ktorý inšpiráciou z Hitchcockového filmu Psycho zastrelil domovníka.

Napokon sa v roku 1963 dostalo Monte Cristo do rúk Ryanovcov, ktorý sa do domu nasťahovali spolu s celou ich rodinou. Dom bol v katastrofálnom stave a tak ho začali spoločnými silami opravovať. Reg Ryan bol však už od začiatku presvedčení, že sa v dome nachádza viacero prízračných obyvateľov, ktorý ho presvedčili, aby tento statok kúpil.

Jednej noci sa Reg vracal do domu, keď videl ako z domu vychádza jasné svetlo. To však nebolo možné, nakoľko v dome ešte nefungovala elektrina a vo vnútri mali iba jednu petrolejovú lampu. Reg tvrdil, že v dome neprestajne pociťoval cudziu prítomnosť a to obzvlášť v prijímacej miestnosti. Napriek tomu s duchmi nemal zlé skúsenosti a ani sa ich nebál. Ryanovci na tomto statku žili niekoľko rokov a duchovia im nikdy neublížili. Reg preto z domu vytvoril akési miesto paranormálnych javov, kde vítal nadšencov týchto aktivít.

Mnohí z nich tvrdili, že sa v dome ale aj v jeho okolí dejú podivné javy. Najčastejšie na tomto statku videli ducha Elizabeth Crawley, ktorá nebola nadšená z týchto návštev. Tvrdia, že ju videli v kaplnke odetú v čiernom, ako drží strieborný kríž a modlí sa za svojho manžela. Pán Crawley sa taktiež zjavuje v jeho hale, no nie až tak často, ako jeho žena Elizabeth. Nie len že Elizabeth návštevníci „stretávajú“ v kaplnke, ale častokrát ju počujú, ako ich z domu vyháňa. Na statku sa hostia „stretli“ aj s mladou ženou v dobových šatách, ktorá sedela na prednom balkóne alebo sa pohybuje zo strany na stranu. Ide zrejme o tehotnú slúžku, ktorá sa zabila skokom z tohto balkóna. Na druhom poschodí je v oknách vidieť smutné tváre, ktoré sa cez okno pozerajú dnu. Na druhom poschodí však žiaden balkón nie je

Najhoršia a najstrašidelnejšia atmosféra je však pri schodisku. Na tomto schodisku zomrela mladá dcéra Crawleyovcov. Pestúnke, ktorá na rukách niesla ich dcéru nadprirodzené sily vytrhli dieťa z rúk a to následne zomrelo pádom zo schodov. Ak navštívia dom malé deti, odmietajú ísť ku schodisku a dokonca aj niektorí z dospelých návštevníkov nemajú odvahu sa k tomuto schodisku priblížiť. Deti, ktoré mali odvahu ísť po schodisku dokonca na týchto schodoch dostali astmatický záchvat. Na pastve je však taktiež množstvo paranormálnych javov, ktoré sa týkajú najmä mladého služobníka či zastreleného domovníka. Mladého služobníka možno vidieť v kôlni, kde býval a následne aj uhorel. Sluha bol ťažko chorý a nemohol pracovať. Jeho nadriadený sa však domnieval, že sa mu iba nechce pracovať a tak mu kôlňu podpálil, aby ho donútil vyjsť von. Sluha však nedokázal z kôlne utiecť a tak tam aj zomrel.

Počas niekoľkých rokov žitia na tomto statku si Ryanovci vytvorili súkromnú zbierku fotografií, na ktorých zachytili paranormálne javy.