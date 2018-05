Eurosonic 2019 spustil prihlasovanie umelcov – šanca pre muzikantov zo Slovenska a Česka Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Najväčší showcaseový festival v Európe Eurosonic spustil na svojom webe registráciu umelcov (https://esns.nl/play-at-esns). Mimoriadne veľkú šancu majú muzikanti zo Slovenska a Česka, keďže budúci ročník festivalu bude zameraný práve na naše krajiny. Príležitosť dostane osem kapiel z každej krajiny, pričom ďalšiu miestenku môžu získať naši umelci aj vďaka RTVS (tá má ako člen European Broadcasting Union možnosť odporučiť jedno meno). Skvelá správa pre našich umelcov je tiež veľkou poctou pre Pohodu, ktorú si zástupcovia vybrali ako partnera v súvislosti so zaostrením na hudbu zo Slovenska. V poradnej skupine je šéf Pohody Michal Kaščák a za Česko Márton Náray (riaditeľ Sound Czech / Czech Music Office).

Eurosonic každý rok vyberá takzvané „focus countries“, teda krajiny, na ktorých hudobnú scénu sa bude klásť špeciálny dôraz počas najbližšieho ročníka. Týmto spôsobom sa snaží zviditeľniť hudobnú pestrosť a rozmanitosť naprieč starým kontinentom. O rozhodnutí zamerať sa na Česko a Slovensko už viac povedal hlavný booker Eurosonicu Robert Meijerink: „Chceme prezentovať jedinečnú a kvalitnú hudbu týchto dvoch susedov. Aj keď ide o jedny z najmladších krajín v Európe, obe majú rôznorodú a rastúcu hudobnú scénu, bohatú históriu a veľa úžasnej hudby, ktorú možno objaviť.“ Šéf Eurosonicu Ruud Berends prízvukuje, že ide o vyvrcholenie dlhodobého úsilia a participovania festivalov a organizácií z našich krajín v rámci ETEP-u a CEETEP-u.

Šanca pre naše krajiny príde symbolicky krátko po stom výročí založenia spoločného štátu. Umelci sa môžu prihlasovať cez online formulár na stránkach Eurosonicu od 1. mája do 1. septembra 2018. Pozvánka platí aj pre všetkých fanúšikov dobrej hudby. V predaji sú už aj prvé permanentky na ESNS 2019. Tešíme sa na vás na koncertoch skvelých slovenských a českých kapiel na festivale Eurosonic Noorderslag 2019. Atmosféru festivalu z pohľadu umelca vám priblíži krátke video z tohtoročného účinkovania kapely Tolstoys:

O EUROSONICU

Eurosonic je platforma na objavovanie novej hudby, ako aj stretnutie hudobných profesionálov. Každoročne sa na ňom predstaví vyše 350 umelcov a zíde 4000 hudobných profesionálov a zástupcov 400 európskych festivalov. Aj vďaka Eurosonicu sa dostali do povedomia napríklad Alma, Ásgeir, Aurora, Dua Lipa, Hozier, HER, Mø, My Baby, Rejjie Snow, Lost Frequencies, Roosevelt, Royal Blood, Seinabo Sey and Vök a mnohí ďalší. Na Eurosonicu každoročne objavujeme aj nové talenty pre Pohodu. V tomto roku sa u nás predstavia napríklad Jade Bird, Housewives, Schellertollermeier či Reykjavíkurdætur.

