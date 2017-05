Elrow prichádza na Balaton Sound 5 (100%) 3 votes

Elrow, známy svojimi užasnými párties po celom svete, prichádzajú premiérovo tento rok aj na na Balaton Sound. Elrow stage odštartuje 5. Júla a bude plne funkčný počas celej doby trvania festivalu. Henry Saiz, Edu Imbernon, CatzN’Dogs, Anja Schneider a mnohí ďalší rezidenti Elrow predvedú svoju hudbu na špeciálnom pódiu vybudovanom na jazere Balaton. Balaton Sound odštartuje svoju non stop trvajúcu plážovú párty medzi 5. a 9. Júlom v Zamárdi. Zľavnené vstupenky sú k dispozícii do 14. Júna 2017.

Z týždňa na týždeň dostáva Balaton Sound konkrétnejšiu podobu. 5 dní trvajúca plážová párty na najväčšom jazere v strednej európe, Balaton, bude počas tohto ročníka hostiť Elrow párty, ktorej bude venovaný vlastný stage. Elrow je súčasťou tých najvačších festivalov na svete a tento rok sa po prvý krát zúčastní aj Balaton Soundu v Maďarsku.

Elrow Stage bude bez pochýb centrum festivalových párties, vďaka ohromujúcim dekoráciám, ktoré budú vybudované na móle jazera. Presne oproti Main Stagu, budú psychedelické motívy Elrow, ktoré so sebou na plážovú párty prinesú bláznivú atmosféru spolu so špičkovými djmi ako Henry Saiz, Edu Imbernon, CatzN’Dogs, Anja Schneider, Toni Varga, De La Swing, Eddy M, Mario Biani and Bastian Bux. Elrow stage odpáli svoju párty už na poludnie a bude vytvárať tú správnu párty atmosféru až do momentu, kedy ju prevezme Main stage. Nočná časť začne v momente, keď skončí Main Stage a potrvá až do samotného rána. Priestor bude mať koktejl bar a pohodlné ležadlá tak, aby si návštevníci mohli naplno užiť túto exkluzívnu atmosféru vybudovanú na vode.

