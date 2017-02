Ego a jeho nové Moje prázdniny pod. Dalyb za jeden deň 67 tisíc pozretí

Ohodnoť článok

Ego má svoj nový prázdninový hit. Vlna úspechu, ktorú priniesla skladba Žijeme len raz, sa však zrejme opakovať nebude. Najnovšia skladba Ega má prázdniny len v názve a hudba má od prázdninovej ďaleko. Skôr umierajúce pomaly sa pohybujúce tóny, než živá skladba v štýle spomínanej kúpaliskovej vypaľovačky, prinášajú pocit, že každou chvíľou to začne, no keď príde koniec, možno zostanete tiež prekvapení, či ten opakujúci sa tón bol naozaj tým, čo chcela skladba povedať. Samozrejme, ťažko hodnotiť štýl, ak nepatrím medzi jeho fanúšikov, no zaujímavosť týkajúca sa tohto videoklipu tkvie v niečom inom. Napriek obsahu má totiž

67 tisíc pozretí za niečo vyše dňa. Na slovenské pomery ide o úspech.

Čo hovoríte na túto skladbu vy? Nebolia vás oči, alebo stíhate?