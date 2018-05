Do kín mieri rozprávka LUIS A UFÓNI Ohodnoť článok Ohodnoť článok

GER – 2018;

Dĺžka: 90 min.

90 min. Žáner: animovaná komédia

animovaná komédia Premiéra: 14. júna 2018

14. júna 2018 Réžia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein V slovenskom znení

Planétu Zem čaká invázia animovanej kozmickej zábavy. Pokiaľ ste si mysleli, že vo vesmíre je život, mali ste samozrejme pravdu. Nad dohľadom modrej planéty krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov, veľkosti a s úplne náhodným počtom očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti si naladia vysielanie teleshoppingu a okamžite sa zamilujú do špeciálneho, bezkonkurenčne najlepšieho masážneho matraca za tu najlepšiu cenu. Je báječný a musia ho mať. Rozhodnú sa, že si ho zaobstarajú a potajomky sa k nám vydajú v lietajúcom tanieri. Sú ale nemotorní, robia hlúposti a namiesto hladkého pristátia, stroskotajú.

Luis je pozemský chlapec, trochu samotár a vďaka otcovi na mimozemskú inteligenciu vždy veril. Teraz rieši hrozbu toho, že bude musieť odísť z domova na internát, keď z okna uvidí lietajúci tanier. Zvláštne kľučkuje, a nakoniec to napáli do stromu kúsok od jeho domu. Stretáva bláznivú trojku ufónov a hneď je mu jasné, že s nimi bude zábava. Jeden se tvári ako veliteľ, ale myslí iba pár minút vopred, druhý sa vyhráža, že všetkých okolo premení, i keď to nevie, a tretí je pôžitkár a milovník života a žien z akejkoľvek galaxie. A všetci traja sa vedia premeniť na čokoľvek.

Blázniví ufóni Mog, Nag a Wabo sa s ľudským chlapcom Luisom dajú dohromady a spoločne rozbehnú veľkolepé dobrodružstvo galaktických rozmerov. Potrebujú získať vysnený matrac, poradiť si s riaditeľkou internátnej školy, skúsiť nezanechať za sebou úplnú púšť a tiež sa nejako musia dostať zo Zeme. A všetkých nakoniec čaká veľké prekvapenie.

Ufóni by dostali do úzkych i mužov v čiernom a k tomu zvládajú si robiť žarty zo všetkých možných sci-fi filmov, príbehov a predstáv o mimozemských civilizácií. Okrem iného konečne odhalia, čo sa skrýva za tajuplnými kruhmi v obilí, ktoré sa vyskytujú po celom svete.

Odporúčaná prístupnosť: bez obmedzenia

Farebný, slovenský dabing 2D DCP