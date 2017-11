Dni Vianoc v Inchebe. Všetko pre Vaše kúzelné Vianoce Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Od 1. do 20. decembra sa opäť otvoria brány Incheby, aby do hlavného mesta vniesli kúzlo najkrajších sviatkov roka. Vďaka Dňom Vianoc nájdete na jednom mieste všetko, čo počas adventu potrebujete. Od dekorácií a ozdôb, cez tisíce tipov na vianočné darčeky, až po lahodnú medovinu či varené vínko. Na svoje si prídu aj tí najmenší. Vytvorený pre nich bude kútik detskej pošty, kde budú môcť napísať list Ježiškovi a podeliť sa s ním o svoje želania. Otvorené bude v pondelok až štvrtok od 11.00 do 19.00, v piatky a soboty od 10.00 do 20.00 a v nedele od 10.00 do 19.00.

Tisíce nápadov a inšpirácií každý deň

V prípade, že nemáte tušenia, čo nakúpiť blízkym pod vianočný stromček, v Inchebe bude k dispozícii denne takmer tristo predajcov a stánkov plných vianočných darčekov. V širokom sortimente od praktických výrobkov do domácnosti, cez oblečenie, kabelky, elektroniku, kozmetiku, knihy, gurmánske výrobky, hračky, náradie, šperky či bižutériu určite nájdete niečo pre každého člena rodiny.

Zahrajte sa v HRAtislave

Dni Vianoc nelákajú len na bohatý sortiment, ale aj na zaujímavé víkendové aktivity, pri ktorých môžete vianočnú atmosféru nasávať so svojimi blízkymi. V prvý decembrový víkend – 2. a 3. decembra Incheba hostí festival spoločenských hier HRAtislava. Budete môcť na vlastnej koži otestovať ktorúkoľvek z vyše 1500 hier z celého sveta, pričom s výberom a pravidlami vám pomôže skúsený personál. Ak patríte medzi tých, ktorí radi trénujú svoju myseľ, na svoje si prídete v zóne hlavolamov. Každý deň podujatia okrem toho dostane prvých 500 návštevníkov, ktorí vylúštia zadanú hlavolamovú úlohu darček – hlavolam SMART. Chýbať nebude ani každoročná súťaž o desiatky hier, do ktorej sa zapojí každý, kto si zahrá hru. Svoje špeciálne miesto na hranie si nájdu aj tí najmenší v HRYzbičke s hrami pre menšie deti. Ak radi podporuje slovenských autorov, na festivale určite navštívte „Slovenskú uličku“ plnú herných noviniek ako aj prototypov. Úplnú slovenskú novinku Rozprávkari príde v sobotu poobede pokrstiť herec Lukáš Latinák. Spisovateľ a básnik Daniel Hevier sa na vás bude tešiť so svojím tvorivým programom a projektom Chyméros. Na festivale spoločenských hier okrem toho nájdete aj úspešnú zónu padajúceho domina a komixový kútik. A možno práve tu sa zrodia prvé nápady na skvelé vianočné darčeky pre rodinu a priateľov.

Darujte originálne darčeky

Ak patríte ku kreatívnym dušiam, určite vás potešia Vianočné handmade víkendy. Počas všetkých troch víkendov natrafíte na skutočne originálne a tradičné slovenské vianočné darčeky a ozdoby z dielní slovenských autorov, remeselníkov a výrobcov – šperky s modrotlačou, mydlá, kabelky, bábiky zo šúpolia, háčkované a pletené výrobky, konopné i levanduľové produkty, textilné doplnky z modrotlače a folklórnej stuhy, drevené dekorácie alebo jedinečné doplnky do domácnosti, ktoré v nákupných centrách nenájdete.

Počas prvého vianočného víkendu budete môcť v stánkoch nájsť napríklad ručnú maľbu na hodváb, výrobky z ovčej kože, drevené výrobky, pastierske náčinie, krpce, košíky a prútené kabelky, keramiku. Niektoré z tradičných remesiel si budete môcť aj vyskúšať, ako napríklad hrnčiarsky kruh. Vytvoriť si tak budete môcť vlastný hrnček či mištičku. Skúsení remeselníci vám ukážu aj ako sa pečú vianočné oblátky, trubičky, či ako sa paličkuje čipka.

Počas všetkých troch vianočných víkendov na vás bude čakať aj pestrý sprievodný program. Prvý vianočný víkend spestrí napríklad aj tanečno-divadelné predstavenie Ľadové kráľovstvo, počas druhého vianočného víkendu sa deti ponoria aj do tradičného príbehu Vianoc s tanečno-divadelným predstavením Luskáčik. Tretí vianočný víkend sa bude niesť v duchu vianočných kolied ako aj hudobnej rozprávky Mrázik. V nedeľu 17. decembra navštívia Dni Vianoc aj Mimoni so svojou interaktívnou a zábavnou show. Kompletný program nájdete na www.incheba.sk.

Dni Vianoc budú otvorené od 1. do 20. decembra, od pondelka do štvrtka od 11.00 do 19.00, v piatok a sobotu od 10.00 do 20.00 a v nedeľu od 10.00 do 19.00.

