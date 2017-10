Diego začína dlhoočakávané turné. Heslo: Kvalita a nasadenie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Už len niekoľko dní zostáva do vydania tretieho radového albumu slovenskej indie-rockovej skupiny Diego, no prvú možnosť vypočuť si nové skladby budú mať fanúšikovia v Prešove a v Piešťanoch už najbližší víkend, kedy Diego štartujú svoje prvé turné po dlhom čase.

„Dáme do toho všetko. Heslo je kvalita a nasadenie,“ v dobrej nálade sľubuje pred turné frontman skupiny Diego K. „Veríme, že v ľuďoch vyvoláme pozitívne pocity, ktoré sa prenesú aj na nás, a všetci pôjdeme po koncertoch domov spokojní.“ Na novú nahrávku, ktorá bude mať tajomný názov Et In Arcadia Diego, čakajú fanúšikovia už dlhých osem rokov, naposledy sa tešili z albumu Peripheries, ktorý získal Radio_Head Awards 2009. Členovia kapely tvrdia, že za tie roky prešli istou premenou, no fanúšikovia sa nemusia báť výraznej zmeny. „Je pravda, že hudobne aj ľudsky sme o niečo tichší,“ vysvetľuje Diego K. „Ale nebojte sa, na koncertoch to tak úplne nebude.“

Podľa bubeníka Diega C. si treba hudbu skupiny vychutnať práve v atmosfére dobrých klubov. „Kapela na turné po kluboch – to je tá najlepšia forma energie, čo sa dá zažiť. Pre nás muzikantov aj pre divákov. Festivalové koncerty sú fajn, ale sú o inom. Ak nás chcete vidieť v najlepšom, príďte sa pozrieť na Diego do klubov! My sa už nevieme dočkať.“

Turné Et In Arcadia Diego štartuje dnes 27. októbra v prešovskej Christianii, pokračuje v novej piešťanskej Elektrárni, na budúci týždeň si Diego zahrá v Kabinete múz v Brne a v legendárnom trenčianskom klube Lúč. Čaká ju aj live vystúpenie v piatok 3. novembra ráno vo vysielaní Rádia_FM. „Diváci prvých koncertov budú ako prví počuť nové skladby, bude to ich koncertná premiéra a myslíme si, že to bude aj pre nás niečo výnimočné,“ hovorí basgitarista Diego S. Aj napriek tomu, že kapela nevydala album osem rokov, Diego je silnou značkou na slovenskej hudobnej scéne. Aj preto je ich návrat na koncertné pódia očakávanou udalosťou. „Pre nás určite a bude zaujímavé zistiť, čo to znamená pre poslucháčov,“ dodáva Diego K. „Po prvých koncertoch budeme múdrejší. Už sa na ne nesmierne tešíme.“

Et In Arcadia Diego Tour 2017

27.10. Prešov, Christiania

28.10. Piešťany, Elektrárňa

31.10. Brno, Kabinet múz

4.11. Trenčín, Lúč

12. Banská Bystrica, Klub 77

7.12. Bratislava, Fuga

8.12. Žilina, Stanica

9.12. L. Mikuláš, Diera do sveta

