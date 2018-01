Ďalším menom Pohody 2018 je jedna z najhorúcejších súčasných britských kapiel Glass Animals Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Inteligentný pop – spojenie, ktoré by u nás mnohí označili za oxymoron je faktom v tvorbe skvelej britskej kapely Glass Animals. České Rádio Wave označilo ich prvý album Zaba v rubrike album týždňa za debut roka. Spočiatku ich prirovnávali k alt-J či Wild Beasts, no druhým albumom How to Be a Human Being sa definitívne vymanili z ich tieňa. Útržky skutočných príbehov a ich skvelé fiktívne spracovanie ospevovali MixMag, The Guardian či Skinny a získali za neho nomináciu na Mercury Prize. Po podujatiach ako Glastonbury, Coachella, Bonnaroo a Lollapalooza sa jedna z najhorúcejších britských kapiel súčasnosti predstaví aj na Pohode 2018.

Členovia kapely Glass Animals sa poznajú od trinástich, pričom kaeplu založili pred siedmimi rokmi. Prvý koncert odohrali v rovnakom klube ako Radiohead. V roku 2012 vydali EP Leaflings a krátko na to ich v Londýne videl naživo Paul Epworth (producent Adele, Rihanny a niekoľkonásobný držiteľ Grammy), pričom čoskoro sa stali prvým menom jeho nového vydavateľstva Wolf Tone. Ich debutu Zaba dali hodnotenie 8/10 NME, Q, DIY i Clash. Albumu sa darilo predovšetkým v online prostredí a v Austrálii. Glass Animlas si krátko na to vybrala ako predkapelu St. Vincent či Metronomy a vystúpili v TV show Later With Jools Holland, Jimmy Kimmel live, Late Night with Seth Meyers či the Late Show with James Corden. V máji 2016 vydali druhý album How to Be a Human Being, ktorý znamenal ich definitívny prienik medzi najhorúcejšie kapely súčasnosti. Bývalý študent neurológie, spevák Dave Bayley, sa na albume vyznamenal ako skvelý pozorovateľ a rozprávač príbehov bežných ľudí. Album bol nominovaný na Mercury Prize, mimoriadne vysoké hodnotenia získal od novinárov z The Guardian, Skinny či MixMag a v predajnosti sa dostal medzi TOP 20 albumov americkej hitparády. Podľa Mixmagu, momentálne nikto neznie tak ako oni. The Line of Best Fit dodáva, že tento brilantný album vás núti si ho púšťať stále dookola, pričom vám pri každom ďalšom prehratí odhalí stále nové vrstvy a príbehy.

Glass Animals si získali mnoho fanúšikov v našom regióne koncertmi u západných susedov. Veľmi pozitívne o ich druhom albume písalo Radio Wave: „Kapela prokázala výborné vypravěčské schopnosti a lehkost hovořit o problémech obyčejného člověka. Není to už fikce z temné oxfordské ložnice, ale prožitá autentická esence života.“ Ich čaro nespočíva len v posadnutosti detailnou štúdiovou prácou, ale aj v nápaditom pódiovom prevedení. Presvedčili sa o tom aj návštevníci ich posledného vystúpenia v Česku. Podľa iReport si: „suverénně ochočili pražské publikum. Vyprodaný sál dostal nejen to, co očekával, ale mnohem více.“ Veríme, že Glass Animals prekonajú aj očakávania návštevíkov 22. Pohody, na ktorej sa predstavia už o necelý polrok.

Potvrdení účinkujúci:

The Chemical Brothers, St. Vincent, Ziggy Marley, Glass Animals, Danny Brown, SOJA, Rodriguez, Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, La Femme, This Is The Kit, Bazzookas, Reykjavíkurdætur, Zeal & Ardor, Donny Benét, Mitch & Mitch, Rebel Babel…

Lístky na 22. ročník Pohody si môžete kúpiť tu: www.pohodafestival.sk/sk/listky

Čítajte tiež:

Týchto 6 trikov vám pomôže spraviť dobrý dojem na každého

Pivo nepatrí za volant, ale do nádrže