UFC Trainer vám ponúka nespočetné množstvo bojových techník i cvičení. Napriek tomu, že sa pri tejto hre nepostavíte proti súperovi, môžete si vyskúšať tréning bojovníkov a to priamo z vášho domova. Ide o unikátny cvičebný program, ktorý vás dostane do formy a zároveň sa pri ňom zabavíte.

Osobné hodnotenie

Ak patríte k ľuďom, ktorý sa rozhodli spraviť niečo pre seba, tento tréning vás určite poteší. Ide o veľmi verné cvičenie, kde máte k dispozícií svojho osobného trénera a množstvo virtuálneho športu. Dostaňte sa do formy, vypracujte si svoje telo a pritom schudnite pár kíl.

Cvičebný program s ,,ozajstným trénerom”

Pri cvičení sa cítite naozaj ako s trénerom. Nie len že sa s vami rozpráva a podporuje vás, navyše vám každé cvičenie ukazuje a robí ho s vami. Takže ak si nie ste istí pohybom, pokojne sa pozrite na obrazovku, ktorá vám to správne cvičenie ukáže.

Počas celého tréningu vidíte čas poprípade frekvenciu, ktorú musíte opakovať, takže svoje telo budete môcť motivovať aj sami. A to tým, aby ste vydržali počas celej frekvencie.

Celkom zaujímavé na tejto hre je aj to, že sa „flákania“ nedočkáte. Kliky, ktoré robíte na kolenách vám síce hra akceptuje, no rozhodne musíte ísť dostatočne nízko na to, aby vám klik uznalo. To isté je však aj pri kopoch, úderoch a iných technikách, takže sa rozhodne zapotíte.

Ide o veľmi zaujímavú kombináciu chudnutia v spojení s bojovými športami, čo môže zaujať nie len ženy, ale aj mužov.

Celkové hodnotenie 8/10

