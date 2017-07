Cinematik do Piešťan prinesie tie najlepšie európske filmy a mnoho ďalšieho

Ohodnoť článok

12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany aj tento rok odpremieta výber najlepších európskych filmov uplynulého roka. Tento výber zostavujú každoročne európski filmoví kritici a festivaloví dramaturgovia. Silné filmy sa na festivale stretnú v súťažnej sekcii výstižne pomenovanej Meeting Point Europe organizovanej pod záštitou medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI. Návštevníci Cinematiku tak budú môcť v slovenskej premiére vidieť hneď niekoľko dôležitých filmov, ktorých názvy sa na zahraničných festivaloch toľkokrát spomínali.

Tohtoročná mozaika je plná kvalitných filmov rôznych žánrov z rôznych krajín. Prináša snímky, ktoré adekvátne reprezentujú stav súčasnej európskej kinematografie.

Festival premietne nový film Bena Wheatleyho Free Fire odohrávajúci sa v americkom Bostone na konci sedemdesiatych rokov minulého storočia. V zabudnutom skladisku sa stretávajú írski gangstri s miestnymi priekupníkmi zbrani. Tohto britského režiséra si návštevníci Cinematiku určite pamätajú, keďže si práve tu pred štyrmi rokmi prevzal cenu REŠPEKT a osobne sa festivalu zúčastnil.

Vyzretý debut ponúkne aj dráma Playground poľského režiséra Bartosza M. Kowalskieho. Hrdinkou deja je školáčka Gabrysia, ktorá sa v posledný deň školy rozhodne povedať svojmu spolužiakovi, že sa jej páči. Situácia však nedopadne práve najlepšie. Mrazivý príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami a dominuje v ňom zvláštne štylistické prevedenie.

Filmoví fanúšikovia budú mať jedinečnú príležitosť vidieť aj najnovší film fínskeho majstra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje, ktorá sa zameriava na výsostne aktuálnu tému migrantov. Hlavnými hrdinami sú sýrsky utečenec a mĺkvy podnikateľ z Helsínk. Kaurismäki opätovne ukazuje svoj jedinečný a osobitý humor a tiež svoj jasný postoj k neutíchajúcej diskusii. Režisér si za svoje dielo odniesol Strieborného medveďa pre najlepšieho režiséra z tohtoročného festivalu Berlinale.

Sekcia vybraných európskych filmov prinesie aj oceňovaný dokumentárny film I am Not Your Negro režiséra Raoula Pecka. Peck spolu so spisovateľom Jamesom Baldwinom rozprávajú príbeh o rase v súčasnej modernej Amerike. Robia tak na základe Bladwinovho nedokončeného románu Remember This House.

Festival ponúkne skvelú drámu Elle v réžii Paula Verhoevena, kde hviezdi francúzska herečka Isabelle Huppert , ktorá si právom za svoju rolu zaslúžila nomináciu na Cenu americkej filmovej akadémie. Prvýkrát budú môcť slovenskí diváci na naozaj veľkom plátne a vo festivalovej atmosfére vidieť aj kontroverzný francúzsko-belgický titul Raw, ktorý je možné zaradiť do „hnutia“ New French Extremity, kam spadajú filmy ako Martyrs, Hranice smrti alebo Vo vnútri. Cinematik sa od svojho vzniku zaujíma o prekračovanie žánrov a diváckych skúseností.

Okrem kvalitných európskych snímok prináša Cinematik každoročne aj výber najlepších dokumentárnych filmov, ktoré vznikli za ostatný rok v majoritnej či minoritnej slovenskej produkcii Inak tomu nebude ani teraz. Festival v druhej súťažnej sekcii Cinematik.doc prináša nový film Mira Rema venujúci sa Richardovi Müllerovi s podtitulom Nespoznaný. Režisér v citlivom portréte speváka prináša pohľad do zákulisia Müllerovho života a snaží sa zodpovedať otázku, aký vlastne jeho obľúbený spevák vlastne je.

Silné príbehy prinesú aj dokumenty Roberta Krichhoffa aj Anny Gruskovej. Po Kauze Cervanová si vybral dokumentarista Robert Kirchhoff opätovne ťaživú a súčasne veľmi dôležitú tému. Vo svojom novom filme Diera v hlave sa venuje rómskemu holokaustu v širšom, nielen slovenskom kontexte. Anna Grusková vo svojom treťom filme Profesionálna cudzinka rozpráva o osude slovenskej spisovateľke a aktivistke Irene Brežnej.

Celovečerný film Maroša Beráka Sprisahanie šedej rasy vznikal šesť rokov. Dokument prináša bezprostredné svedectvá ľudí, ktorí vo svojom živote videli UFO. Režisér nechce vytvárať senzáciu ani podporovať mnohé konšpiračné teórie. Tvorcovia vyspovedali náhodných ľudí ako napríklad pedagógov, ľudí z prostredia armády alebo vedy. Dôverným svedectvám sa dá ľahko uveriť. Otázne je, kde je pravda.

Mladý fotograf Juraj Mravec natočil svoju road-movie Mír v nás o nedávnych dejinách u našich východných susedov. Sústreďuje sa na následky vojny a svoje rozprávanie prekladá čiernobielymi fotografiami a subjektívnym denníkovým komentárom. Práve fotografie vytvárajú komplexný obraz o ľuďoch vystrašených, ale súčasne aj tešiacich sa z bežných veci, o ktoré ich ani dané okolnosti nemôžu obrat – vieru v lepšiu budúcnosť.

Súťažná sekcia Cinematik.doc ponuke aj snímku 10 rokov lásky režiséra Adama Hanuljaka, ktorý vypovedá o problematike mladých rodín súčasnej Európe. V jej centre je pätica párov, ktoré si každá prechádza vlastným vývojom s príchodom detí. Využíva sa tu populárna tzv. časozberná metóda. Film sa vyhýba prvoplánovým témam ako zmena životného štýlu alebo sociálno-ekonomická situácia. Skôr sa zameriava na výchovu deti a partnerské vzťahy a ich prípadné krízy.

Aktuálny ročník Cinematiku sa tento rok zameria na belgickú kinematografiu a ponúkne tiež retrospektívu režisérskej dvojice bratov Jeana–Pierra a Luca Dardennovcov, ktorí sú známymi predstaviteľmi svetovej sociálnej drámy. Bratia si založili svoju štylistickú živnosť na uctievaní zásad tzv. „pravdivého kina“, ktoré život nepredstiera, len zachytáva.

Cinematik ponúkne v sekcii Rešpekt novo digitalizované verzie ich snímok a rovnako aj ich unikátne diela, ktoré sa premietajú len zriedka. Okrem ostatných diel ako Neznáme dievča, Dva dni, jedna noc či Chlapec na bicykli sa vráti aj do dávnejšej histórie. Sekcia prinesie snímky ako napríklad dokumenty Pour que la guerre s´acheve a R… Be repond plus. Festival prinesie tiež prvé hrané tituly známych tvorcov. Bude medzi nimi film Falsch, v ktorom prinášajú pôsobivý príbeh z obdobia druhej svetovej vojny. Ide o adaptáciu rovnomennej divadelnej hry belgického dramatika poľského pôvodu. Nebude chýbať ani ich oceňovaná dráma Mlčanie Lorny či starší titul La promesse, ktorý mal svoju premiéru na festivale v Toronte.

Cinematik premietne celkovo trinásť filmov známych belgických filmárov. Napriek tomu, že si s Belgickom spájame hlavne bratov Dardennovcov, kinematografia tejto krajiny prináša mnohé ďalšie talentované mená a filmy. Patri medzi ne napríklad nekompromisná dráma o dvoch bratoch, ktorých rozdelí väzenie s názvom D’Ardennen režiséra Robina Pronta.

Tak ako každý rok, fokus na súčasnú kinematografiu vybranej krajiny, tentokrát Belgicko, pre Cinematik špeciálne zostavuje hosťujúci programmer – belgický filmový kritik Grégory Cavinato.

Desiatka filmov vo výbere sekcie Belgicko pod lupou obrazu súčasnej belgickej kinematografie je rôznorodá. Uvedený bude tiež thriller Waste Land Pietra Van Heesa. Režisér prináša príbeh nekompromisného detektíva Lea Woesteho riešiaceho zločiny v Bruseli a jeho podsvetí. Pre divákov bude pripravený aj originálny horor zo skautského tábora Welp, nový triler režisérskej dvojice Hélène Cattet a Bruno Forzani s názvom Laissez bronzer les cadavres!, mimoriadne obsadená komorná dráma Préjudice, ale aj nezabudnuteľná komédia plná farieb a absurdností Paris pieds nus. Široká škála žánrov a tém je pre festival Cinematik, už od jeho vzniku, kľučová a špecifická.

12. MFF Cinematik sa uskutoční tradične v Piešťanoch v dňoch od 12. do 17. septembra 2017.