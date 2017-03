Britský X-Factor: Melanie Masson sa s Cry Baby chopila šance

Ohodnoť článok

Anglický X factor zas priniesol prekvapenie. Je ním Melanie Masson, ktorá predviedla úžasný výkon pri spievaní skladby Cry Baby od Janis Lyn Joplin, známej speváčky z éry detí kvetov a farieb, ktorú do dnešnej doby preslávila okrem jej hudobných úspechov aj jej nečakaná smrť z predávkovania drogami v hotelovej izbe. Melanie vyzerala ako žena z domácnosti, čo sa prišla predviesť a asi málokto čakal niečo hodné potlesku a predsa. Kým v hľadisku boli jej dve deti a mama na pódiu, spustila s parádnou energiou v hlase a tiež kapacitou pľúc Cry Baby s dokonca takými detailmi ako to typické koncertové prihováranie sa zo skladby k ľuďom a gestá podobné na originál. Všetko by to bol možno ďalší príbeh podobný na rôzne iné, spomeňme napríklad Susan Boyle, no Melanie môžeme nazvať aj skúseným profesionálom. V minulosti pracovala s viacerými známymi interpretami avšak posledných viac ako 10 rokov sa venovala rodine a deťom. Svoje šťastie skúsila v šou, v ktorej splnila všetky jej základné podmienky a hoci na začiatku nepriznávala, že už má niečo za sebou, predsa vyvolala veľký rozruch.

Melanie má 44 rokov a ak nie teraz, potom už možno nikdy, nebude jej hlas a meno medzi ľuďmi známejší. Z hodnotenia porotcov Walsha, Garyho Barlowa, Tulisy a Anastacie je poznať, že netušili o jej predošlých skúsenostiach. Ale páčila sa im.

Foto: X Factor UK, Melanie Masson