Zajtra sa bude konať autosalón v Nitre a predstaví aj týchto veteránov

Aj vy milujete krásne a rýchle autá? Vôňu čerstvo nových sedadiel, rýchlosť a vietor vo vlasoch? V takom prípade by ste nemali premeškať Autosalón v Nitre, ktorý sa už po 23krát bude odohrávať v priestoroch Agrokomplexu Nitra. A ako to už býva zvykom, pôjde o 4 dňovú výstavu, ktorá bude tentokrát prebiehať od 13.10.2016 do 16.10.2016

Autosalón v Nitre: Čo vás čaká

Opäť sa môžeme tešiť na prehliadky osobných ale aj nákladných automobilov, dopravnú techniku, úžitkové vozidlá, autopríslušenstvo či servisnú a garážovú techniku. Nesmieme však zabudnúť ani na malú sekciu motoriek, ktorá rozhodne nemôže chýbať.

Na autosalóne sa budete môcť pokochať veteránmi ale aj čerstvo novými autami či hitmi roku 2015/2016.

Počas celej výstavy si môžete užiť aj niekoľko sprievodných a zároveň osvedčených akcií ako napríklad konferenciu s testovacími jazdami, ukážky bike trial, mototrial, stunt day či stretnutie dodávateľov automobilového priemyslu. Do toho všetkého si určite nenechajte ujsť ani rôzne ďalšie atrakcie jednotlivých predajcov a samozrejme minisúťaže, ktoré nebudú chýbať ani tento rok.

