AURORA A FINK NA POHODE 2018

Po St. Vincent pribudli v programe Pohody 2018 producent a spevák Fink a mladá nórska speváčka Aurora

AURORA

Má len 21 a už ju hrá BBC, účinkovala v talkshow Jimmyho Fallona a Stephena Colberta a aktuálne pracuje na druhom albume. Po perfektnom minuloročnom koncerte na Grape sa vráti na Slovensko. Tentokrát vystúpi nórska speváčka s éterickým hlasom Aurora na Pohode 2018.

Aurora začala skladať melódie keď mala šesť rokov, pričom texty si k nim píše od deviatich. Medzi jej prvé skladby patrí aj hit „Running with the Wolves“, ktorý rotoval na BBC. Ďalšia pieseň, „Runaway“, dosiahla na Spotify milión prehratí za 6 týždňov, pričom pochvalne sa o nej vyjadrovali aj médiá ako NME. V máji 2015 vydala EP Running with the Wolves a v decembri toho istého roka naspievala cover skladby Half the World Away od Oasis, ktorý sa preslávil vďaka virálnej vianočnej reklame.

V marci 2016 vydala debutový album All My Demons Greeting Me as a Friend, za ktorý získala nórsku European Breaking Borders Award a nomináciu na Public Choice Award. NY Times o ňom napísal: „Strach a smútok majú oslnivý lesk na albume All My Demons Greeting Me as a Friend, na dych-berúcom debute 19-ročnej nórskej speváčky a skladateľky Aurory.“ Entertainment Weekly jeho magickú atmosféru dokonca prirovnal k art-popu Björk. Jej vlastné piesne i cover verzie sa objavili v mnohých filmoch (Alien: Covenant), seriáloch (XOXO, The Flash) i počítačových hrách (FIFA 16, The Sims 4). Snová atmosféra jej tvorby bude taktiež súčasť „soundracku“ Pohody 2018.

FINK

Na Pohode 2018 zahrá aj pesničkár a producent Fink. Jedna z najväčších postáv elektronického vydavateľstva Ninja Tune je paradoxne známa najmä pre svoje emotívne akustické piesne. K nim ho priviedli umelci, s ktorými spolupracoval: Amy Winehouse či John Legend. Na jeho najnovšom albume Reurgam sa podieľal aj producent Flood (PJ Harvey, U2, Foals, Warpaint).

Fink Greenall začínal v 90. rokoch ako DJ a producent elektronickej hudby na Ninja Tune. V rokoch 2003 a 2004 spolupracoval s Amy Winehouse (podieľal sa napríklad na skladbe Half Time), ktorá v ňom prebudila lásku k pesničkárstvu. Neskôr sa dal dokopy s basgitaristom Guyom Whittakerom a bubeníkom Timom Thorntonom, pričom v tejto zostave nahrali debut Biscuits for Breakfast. Album oslovil aj Zero 7, ktorí si ich zavolali na turné ako predkapelu.

Majster kolaborácií

Na druhom albume Distance and Time spolupracoval s producentom Andym Barlowom z kapely Lamb. Fink sa podieľal aj na albume Evolver Johna Legenda. Za skladbu „Green Light“ získal BMI Award. John Legend sa zase podieľal na piesňach na Finkovom albume Sort of Revolution. Obaja sa podieľali aj na soundtracku k filmu 12 rokov otrokom. Objavil sa aj na albume Bonobo Days to Come. V roku 2010 sa začala jeho spolupráca s rapperom Professor Green, pričom sa podieľal na Alive Till I’m Dead.

V krátkom slede vydal albumy Sort of Revolution a Perfect Darknes, o ktorom The Guardian uviedol: „Pôžitok… dosahuje takú úroveň krásy, že nechcete, aby sa skončil“. V apríli 2012 si zahral s holandským orchestrom Royal Concertgebouw Orchestra, z čoho vznikol skvelý live album s názvom Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra. V júli 2014 vydal album Hard Believer a v septembri tohto roka Resurgam, ktorého názov znamená znovu ožijem. Znovu naživo ho budú môcť slovenskí fanúšikovia vidieť a počuť aj začiatkom júla na trenčianskom letisku.

