Chcete spoznať rodinné príbehy, o ktorých ste ešte nikdy nepočuli? Zábavné, originálne, milé, aj plné trapasov?

Ako to bolo kedysi? je unikátna rodinná hra, ktorá spája generácie a zábavnou formou pomáha trénovať pamäť. Babička, dedko, mamička, otecko, ale aj deti a kamaráti si príjemne zaspomínajú a dozvedia sa zabudnuté príbehy z rodinnej histórie. Hra obsahuje veľa kariet s retro fotografiami a hravou formou pobáda do rozprávania príbehov.

„Základom hry sú retro fotografie na kartičkách, ktoré starších aj mladších inšpirujú k rozprávaniu príbehov,“ vysvetľuje pre LepšíDeň.sk stratégiu hry Ako to bolo kedysi? jej iniciátorka PharmDr. Monika Kopřivová. „Retro obrázky ukazujú mladším hráčom, aké to bývalo kedysi. Pamätníci si zasa s radosťou zaspomínajú na zážitky z minulosti.“

Všetci totiž máme spomienky a príbehy z minulosti, na ktoré radi spomíname a radi sa s nimi podelíme. Niektoré sú zábavné, iné plné trapasov, ďalšie poučné. Takmer vždy však zaujmú a potešia toho druhého. Hra Ako to bolo kedysi? inšpiruje vďaka retro fotkám k rozprávaniu a núti nad príbehmi premýšľať. Zamyslieť sa a niekedy pátrať naozaj hlboko v pamäti.

-Hra je určená pre 2 – 12 hráčov od 6 do 120 rokov

-Hra trvá 45 – 90 minút

-Hra obsahuje veľký hrací plán, karty s retro fotografiami, karty s otázkami a 12 drevených figúrok

Napadne vám pri pohľade na kartu s fotografiou nejaký zážitok? Spoločne si vypočujete udalosti, o ktorých by ste sa inak možno vôbec nedozvedeli. V hre sa ukrýva takmer nevyčerpateľná studnica rodinných zážitkov.

V druhej fáze hry hráči odpovedajú na otázky viažuce sa k príbehom. Počúvali ste pozorne a dokážete správne odpovedať? Ak áno, posúvate sa na hernom pláne. Víťazí ten, kto si všetko najlepšie zapamätal a bude prvý v cieli.

Lenže víťazstvo v tejto hre nie je to podstatné. Tým sú zážitky a udalosti, ktoré si vypočujete. A nepochybujte, že veľa príbehov babičky, dedka a všetkých vašich blízkych si navždy uchováte v pamäti ako krásnu spomienku.

V Česku už je hra Ako to bolo kedysi? na trhu dlhšie. Podľa Moniky Kopřivovej ľudia oceňujú práve retro fotografie. „Keď ľudia vidia hru po prvý raz, vyzerá to vždy rovnako,“ usmieva sa Monika. „Vezmú si škatuľu do ruky a so záujmom ju otáčajú, začnú sa usmievať, ukazujú ju ostatným a hovoria: ´Pozri, toto sme mali doma!´ A tak isto si prezerajú kartičky s fotkami. Mám z toho obrovskú radosť a zároveň vidím, aké dôležité sú spomienky. Že ľudia naozaj radi spomínajú na svoje detstvo a mladosť.“

