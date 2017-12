Aj dievčatá a ženy môžu cikať po stojačky, umožní im to tento bizarný vynález Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pre ženy a dievčatá, ktoré milujú turistiku, šport, či outdoor celkovo a zároveň vždy závideli mužom, že pri cikaní nepotrebujú až tak vzbudzovať pozornosť a zvedavosť okolia, je už od roku 2003 na trhu originálny, aj keď bizarný britský vynález. Dievčatá s ním môžu cikať po stojačky, tak ako chlapci. Autorku Samanthu Fountain už v minulosti trápilo, že ženy to s cikaním majú zložitejšie a pri vykonaní malej potreby potrebujú sedieť, no nie vždy to aj stav toalety dovolí. Zo slovenských končín by vedeli niektoré ženy hovoriť o nevýhodách lyžiarskej polohy, o to viac, ak vysoká tráva preniesla na chúlostivé partie nejakého toho kliešťa. Ako teda tento problém vyriešiť?

Samantha vynález SheWee prezentuje ako močové zariadenie pre ženy, ktoré pritom pozostáva z jednoduchej násadky a obalu, prípadne aj doplnkových výrobkov, ako sú špeciálne nohavičky, či rôzne farebné edície. Ak teda nejakej turistke niečo podobné nájdete v kabelke, nie je to ani lievik, a ani dávkovač na očné kvapky… A pokiaľ je to možné, vlastne nikdy sa žene nehrabte v kabelke, nech nenájdete aj to, čo ste nikdy nechceli.

Celé nám to pripadá trochu bizarné, či dokonca zvrátené. Samotné reklamy na Youtube so suchým britským humorom vás dokážu na pár minút pobaviť svojou priam niekedy až „montypythonovskou“ suchotou.

Zdroj informácií: http://www.shewee.com, zdroj foto: http://mountainmissy.wordpress.com/tag/shewee/