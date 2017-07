16 vecí, ktoré na dovolenke fungujú inak, ako si myslíme 3.75 (75%) 16 votes

Možno ste vycestovali na dovolenku a zostali ste prekvapení z nenaplnenia očakávaní. Ak už ale raz človek cestuje do cudziny, nemôže počítať s tým, že všetko bude rovnaké ako doma. Iná mentalita, iný ľudia, jazyk, zvyky, postupy a zákony, tvoria každú krajinu originálom, aj keď môžu mať spoločné prvky s inými. Vo svete však nenájdete druhé Slovensko a ani krajinu, ktorá sa k vám bude na dovolenke správať rovnako tak, ako keby ste odpočívali na chalupe u svojej babičky. Dovolenka, napríklad, ak je vaša prvá, je o poznávaní, oddychu a o odlišnostiach. Tu je zopár takých, ktoré sa doma zdajú celkom iné a jasnejšie sú až po skúsenosti na vlastnej koži. Rozoznáte, ktoré vetné spojenia sú irónia a ktoré nie?

1. Ubytovať sa chce každý ihneď

Mnoho z nás si predstavuje, že pri príchode pred obedom ihneď dostane svoju izbu a môže sa vybaliť, či nebodaj pri večernom odchode si môže užívať luxus izby po celý deň. Nie je tomu tak vždy. Mnoho aj skúsenejších cestovateľov zo Slovenska je schopných vrieskať na recepcii v hoteli, že toto sa im nikdy nestalo a prvý krát len v Taliansku a len s cestovkou XY. To, že pred tým mal dovolenkár veľké šťastie na iné príchody a odchody si už neuvedomuje. Medzinárodné pravidlá hotelov a ubytovacích zariadení hovoria, že je nutné izby opustiť v deň odchodu pred obedom, alebo na obed a ubytovanie nových klientov je možné až poobede. Niektoré hotely sú schopné si mierne upraviť tieto konkrétne hodiny, no vždy záleží od pripravenosti izieb na nových klientov a od odchodu tých pred nimi. Čata upratovačiek zázračne spraví z bombardovanej miestnosti celkom novú a pripravenú na nových hostí. Sú to pravidlá a štandard, s ktorým skrátka nič nenarobíme, najmä ak je skoro ráno hotel plný a hostia pred vami by si tiež chceli nechať svoju izbu o niečo dlhšie. Aký asi kompromis v tomto prípade nájdete ak nie medzinárodné pravidlá, ktoré skrátka platia a majú svoj zmysel a logiku?

2. Pokazené lietadlo, či meškanie z tech. príčin

Lietadlo má meškanie pre poruchu a o hodinu už bude všetko v poriadku. Vo väčšine prípadov rôznych drobných porúch, pre ktoré sa lietadlo oneskorí, nejde o chybu, pri ktorej sa dá hovoriť o vážnu poruchu. Hystéria samozvaných vodcov je schopná na letisku vyvolať revoltu a zabarikádovanie sa s transparentami žiadosti o nové lietadlo, pretože len počuť „porucha na lietadle“ je skrátka nervydrásajúce a smrtiace spojenie. Pravda je taká, že lietadlo sa môže omeškať z technických príčin aj pre nedodanie presného počtu jedla na palubu, nevoľnosť letušky, papierovanie pri tankovaní paliva, pre priveľa čajok na štartovacej dráhe a iné. Rovnako tak pri poruchách lietadiel môže ísť o filtráciu vzduchu, splachovadlo na toalete, nutnosť skontrolovať svietenie kontroliek, ktoré začali haprovať, nutnosť údržby, či kontroly niektorého dielu a pod. Môže ísť často o drobnosti, ktoré nijako neohrozujú bezpečnosť pasažierov, no predpisy prikazujú mnoho vecí mať v stopercentnom stave. Vytvárať následne peklo, že vás prepravca chce zabiť, ak vás chce odviezť na „pokazenom lietadle“, je účinný prostriedok ako upútať na seba pozornosť a stiahnuť so sebou mnohých ďalších vystrašených ľudí. Ale s prísnosťou prehliadok a kontrol je to na Slovensku a v EÚ celkom na inej úrovni.

3. Delegát len pre vás

Delegát cestovnej kancelárie je v destinácií pre vás. Volať mu so slovami „Počujte slečna, ste platená z mojich peňazí, tak naklušete do hotela!“ dokáže nejeden Slovák, najmä ak má pocit, že je určený len pre neho. Delegát v CK má v skutočnosti na starosti mnoho hotelov, klientov a oblastí. Je odkázaný na neustály presun. Nemôže si dovoliť zostať na jedinom mieste len preto, že chce. Ak máte pocit, že ste toho svojho niekde príliš zdržali, niekde v inom hoteli zúri spálený pán, pretože si chce kúpiť panthenol a nevie kde a ako. Delegát, ako veľký rodič ovládajúci jazyk a mentalitu miestneho obyvateľstva je často akoby povinný vedieť o krajine všetko, pri zjednávaní cien na vlastných súkromných nákupov musí vedieť zjednávať za klienta a nejeden krát, pokiaľ sa náhodou delegátka niekde zdržala, si to aj patrične odskáče. Možno sa zdržala pri lekárovi s Františkom Mrázom juniorom, ktorý skákal do vĺn plieskajúcich všetko o piliere móla. Ľuďom v nasledujúcom hoteli však po tomto zdržaní nemá dôvod hovoriť, že bola v nemocnici so zraneným klientom, keďže to nie je ani jej povinnosť, ale hlavne nechce kaziť nešťastím iných dovolenku ďalším. Za zdržanie bez udania dôvodu si vyslúži nejaký ten slovný, či dokonca fyzický útok. Agresívna holá hlava posilnená alkoholom slečnu v rovnošate chytí pod krk, pritlačí o stenu a vynadá jej za jej (v skutočnosti svoje) zlyhanie. Po týchto dvoch zážitkoch prichádza do tretieho hotela, kde sa zdržala tým pádom dvojnásobne, k vám a vy jej chcete tiež nadávať za omeškanie, alebo, že vypadá unavene a strhane? Umenie nedať na sebe poznať stres a vyčerpanie môže, alebo dokonca musí ovládať delegát na výbornú. Dobre sa vám bude nadávať na zdanlivo pokojnú delegátku, lebo máte pocit, že ste v ten deň prvý… a pritom ste len ďalší hlupák v poradí, ktorý nevie absolútne nič ani o jej práci, prežitom dni a diani mimo areál jediného hotela.

100 rôznych ľudí má 100 pováh a rôznu úroveň znalostí o správaní sa na dovolenke. 99 z nich ale na 100% vie, že skrátka všetko vie. Príbeh bývalého delegáta Petra sa u nás objavil už pred 4 rokmi v úspešnom článku ešte pôvodnej redakcie Zaujímavostí.

4. V noci sa okúpeme

Túžite sa v noci kúpať a šantiť v hotelovom bazéne? Drvivá väčšina bazénov niečo také nedovoľuje. Je jedno, či ide o Karibik, Stredomorie, Slovensko, alebo Singapur. Zvuk vody, ľudí, nulová ochrana v prípade problému, ale tiež určitý večerný a nočný kľud sú dôvodmi, prečo to nejde. Hotel nepotrebuje utopenú mŕtvolu v hotelovom bazéne, po ktorej uzatvára bazén, znepokojuje klientelu, či míňa tisíce litrov vody na nové napustenie. Je celkom jedno, či je človek pod parou, alebo nie. Vlastne, kto nie je pod parou v takom all inclusive hoteli, ak chce ísť v noci do bazéna? Kúpanie v mori v noci je na tom podobne. Niekde vás vykážu a opäť nebudú zisťovať, či ste naozaj pili, alebo nie. Žiaden záchranár vás predsa nebude hľadať a volať vrtuľník nad vodu čiernu ako uhoľ. Nikoho nezaujíma, či ste vyhrávali medaily v plávaní a to aj pri úplnej nespokojnosti s obrovskou neslobodou, či dokonca krivdou voči vašej túžbe nočného kúpania.

Nuž a blízko k tejto téme je aj sex na pláži. Väčšina krajín to považuje za trestné, niekde je za niečo také väzenie. Sú krajiny, kde vás za to čaká trest smrti, no na šťastie mnoho z nich ani vlastnú pláž nemá.

5. Personál hneď nereaguje

Aj personál hotela tu musí byť pre vás. Veď máte all inclusive. Vy v plavkách s holým pupkom ovisnutým od nič nerobenia a vodou stekajúcou po celom tele stojaci pri barovom pulte v totálnej horúčave, pikolík za pultom celý čas zamestnaný prosbami ďalších najdôležitejších hostí daného hotela a ak hneď nereaguje, treba pridať trochu hlasitosti a agresivity. Človek sa diví, že si ho nevšímajú. Áno, môžu byť takí, čo si vás nevšimnú, ale prečo? Pre spôsob vypýtania si drinku, ktorý nie je hodný ani psa, alebo pre fakt, že je personál vyťažený, unavený, následne aj pohyby a chuť sú na inej úrovni. Keď pôjde o naozaj neochotný personál, pozorný človek si to všimne a neochotu rozozná.

6. Zvieratká v hoteli a pri hoteli

Švába by ste čakali v 1 hviezdičkovom hoteli, ale určite nie v hoteli so 4 hviezdičkami? A vy ste už videli švába, ktorý pri svojom výjazde rozoznáva hotel podľa hviezdičiek? Kde by asi mali byť tieto hviezdičky vycapené, aby mu udreli do očí dostatočne na to, aby sa obrátil na “podpätkoch“ a hľadal radšej nižšiu kategóriu? Človek si nikdy na cestách nemôže byť istý, že ho nebudú otravovať komáre (fajn, napríklad Istria ich má lokálne naozaj minimum), cikády, kobylky, muchy, alebo iný hmyz. Hotel môže odstrániť všetky spúšťače, ktoré poskytujú priestor a liaheň drobným zvieratkám, avšak vyvraždiť cikády, cvrčkov, motýle, komáre a iný hmyz je niekedy skrátka nemožné a nie všade má hotel dosah. Nemôžete čakať, že sa s ničím takým nestretnete. Skôr s nimi počítajte a budete prekvapení a potešení, keď sa nakoniec očakávania tohto druhu nenaplnia.

7. Aktivity a zmrzlina kedykoľvek

Listujete v katalógu a vidíte bowlingovú dráhu, diskotéku, pingpongovú miestnosť, či napríklad vodné kajaky. Vidíte sa, ako jeden deň budete venovať len svojej hre. Tak ako vo vašom meste majú niektoré zariadenia pracovnú dobu, aj zamestnanci, miestnosti a zariadenia v hotelových rezortoch môžu mať svoju dobu prevádzky. Skúste si ich naštudovať, počítať s nimi v ich zadaných hodinách a aj plánovanie tak bude zaujímavejšie. Človek by neveril, koľko naštvaných detí vie byť medzi zhýčkanými pohodlnými spoluobčanmi, ktorí si síce prečítajú, že hotel ponúka zmrzlinu, no nechcú prijať, že len v určenom čase poobede a pri večeri. Veď čo ak majú na ňu chuť na štyroch miestach hotela súčasne, hneď po raňajkách a pokojne aj 10x pred obedom? Čo by asi zo zmrzliny zostalo všetkým tým, čo si ju chcú vychutnať v rozumnejšie hodiny?

8. Tobogany a šmykľavky

Svojim spôsobom veľmi podobný bod ako predchádzajúci. Hotel s toboganmi bude lákadlom pre mladých a deti. Nemožno však počítať s tým, že tobogan bude chrliť vodu od rána do večera, či nebodaj 24 hodín denne. Na výťah vody celkom hore je potrebné nemalé množstvo elektrickej energie. Tobogany nie sú v hoteloch príliš obsadené a jeho ponechávanie na prázdno nie je výhra ani pre hotelový rozpočet. Nezabúdajme ani na obsluhu. Tá musí byť pri toboganoch prítomná, pretože len čo sa nepozerá, do tunela skáču ľudia tesne za sebou, vreštia ako šľakom-trafení, a nastupuje anarchia bez ohľaduplnosti na ľudí pred nimi, či za nimi.

9. Piesočnaté pláže

Pri myšlienke na piesočnatú pláž si predstavíme často piesok, aký sme mali na stavbe, keď sme ohadzovali steny, či vylievali maltu do škár medzi tehlami. Piesočnatú pláž však nemusíme mať s jemným žltým pieskom, ale môže ísť aj o drobný štrk. Je to príroda. Turisti ľahko prepadnú mylnej predstave o tom, že piesok nie je tak drahý, dal by sa doviezť a vysypať namiesto hrubého piesku. Áno, možné to je. Na pár dní. Niekde by riskovali pokuty za ovplyvňovanie a ničenie prírody, koralov, pobrežia a inde si piesok užijú tak na pár týždňov, než ho prílivy s odlivmi popremiešajú a odnesú niekam preč.

10. Čistý vzduch

Čakáte čistý vzduch pri mori, lebo ste astmatik, využívate všetky príležitosti pobytu pri mori a plánujete si to skrátka užiť? Krásna predstava. Vo väčšine letovísk, je pritom jedno, či ste s dieťaťom, alebo nie, okolo vás budú fajčiť od raňajok na vonkajšej terase, po pláž a nebodaj vám uštedria túto úžasnú arómu aj cez spoločný hotelový balkón. Turisti na dovolenke fajčia akosi viac. Buď od nudy, alebo pre výhodné ceny cigariet. Budú vám fajčiť pokojne vedľa vás, len čo ste zadriemali na ležadle a zapália si pokojne druhú, len čo sa vrátite z krátkeho okruhu ležadlo – more – ležadlo spôsobeného práve prvou cigaretou. O bordeli a špakoch skrytých v piesku nehovoriac.

11. Ovládanie lode a more všeobecne

Skúsili ste si pár krát pádlovať na nafukovačke a získali ste pocit neohrozeného kapitána zaoceánskeho parníka? Veľmi nebezpečný pocit. Najmä v prípade ľudí, ktorí sa chytia kormidla na otvorenom mori s pocitom, že to majú pevne v rukách a o vode vedia všetko. Prvý problém, kontrola licencie pobrežnou strážou a fúkanie vás veľmi rýchlo uzemní. Nuž a myslieť si, že poznáte more, ak ste si boli pár krát zaplávať na plavárni a boli ste na Zlatých Pieskoch strážiť bratove deti, je tiež veľmi odvážne. Na morské vlny, prúdy a pravé morské šnorchlovanie sa nedá v našich podmienkach pripraviť nijakým spôsobom. Pochopiteľne, jedná sa teraz o otvorené more, nie pobrežie a nikto nechce strašiť rodiny s deťmi pred prvou návštevou mora.

12. Zákony? Ako pre koho

Čím to je, že turisti v zahraničí necítia potrebu dodržiavať zákony? Tak, ako na Slovensku chceme, aby sa jazdilo podľa našich predpisov a správalo sa podľa našich zákonov, tak sa musíme my ako cudzinci v iných krajinách riadiť ich zákonmi. Nedávno riešený rozdiel, podľa ktorého mladí Chorváti nesmú jazdiť na výkonných silných vozidlách, ale Slováci vraj pri pobyte v krajine môžu, bol o niečom podobnom. Zákony sú pre všetkých rovnaké. Políciu nezaujíma, aký máte pas. Máš 19, si Slovák a BMW s výkonom ťažného traktora? Na Slovensku frajer ťažkého kalibru je v Chorvátsku minimálne platca pokuty…

13. Slnko je stále to isté

To isté Slnko, ktoré svieti na Slovensku, je presne to isté, ako v Egypte. Z takto ľahkého a logického dôvodu si predsa vytrénovaná pokožka nevyžaduje ochranu na stále to isté Slnko. Alebo? Treba si uvedomiť teplotný rozdiel, rozdiel v oblačnosti, jeho intenzite a následkoch teplotných zmien v samotnom organizme. Slnko je to isté, ale jeho nebezpečnosť stúpla o pár čísiel nahor.

14. Nudapláže a sodoma gomora

Nudapláže si mnoho nezainteresovaných predstavuje ako liaheň nahých ľudí, kde je možné naraziť na skupinky vykonávajúce činnosti príbuzné, či oprávnene nazývateľné ako sex. Nič také. Nikto s nikým a nikde. Dokonca aj akési nakrúcanie a fotografovanie si ľudí je nemysliteľné. Nudapláž nie je o nekontrolovateľnom sexe, predvádzaní sa, „šermovaní“ chlapov medzi sebou, porovnávaní a hier dospelých na lekára. Sprostosti, ktoré sa ženú v hlavách najmä odporcov nudapláží potom naozaj vyzerajú ako lamentovanie hesla „sodoma gomora“ na spôsob slávnej filmovej trilógie. Nudapláž je o niečom celkom inom, ale odporcom nudapláží je zbytočné ich vlastnosti vyvracať.

15. All inclusive je výzva

Stravovanie all inclusive, ktoré sa dá do slovenčiny preložiť aj „žer, čo vidíš a vládzeš“, je konceptom určeným pre ľudí, ktorí nechcú byť viazaní na konkrétny čas a konkrétne jedlo. Chcú mať výber v tom, čo si dajú. Slovania všetkých krajín vrátane Britov a mladých Američanov z tohto konceptu spravili rabovanie stolov. Pozor, nejde o švédske stoly, ako mnohí hovoria, ale bufetové stoly (s bufetmi, aké poznáme u nás, to nemá veľa spoločné). Oči jedia najviac. Chuť ochutnať zo všetkého a ukrátiť ostatných o dobroty, ktoré pripadnú práve vášmu bruchu, je slastný pocit. All inclusive sa dá výborne užiť. Vie byť gastronomickým zážitkom, aj zážitkom zdravotným. Tak ako naše jedlo obsahuje rôzne baktérie, obsahuje ich aj každé iné jedlo na celom svete. Nie na všetky sa dokáže náš organizmus pripraviť. Zažívacie ťažkosti sú naozaj bežné. V Egypte existuje faraónová pomsta. Nazývajú ňou všetky problémy so zažívaním, často chybne aj tie, ktoré nemajú s baktériami nič spoločné. Človek totiž zmixuje aj to, čo by doma nikdy nezmixoval. Za syrom ide do úst rezeň na prírodno, pečená morka, zapíja sa vínom, kolou, pridá štyri šaláty na neznámy spôsob… Telo sa z takého šoku nevie spamätať a tak sa bráni po svojom. Pri úteku na toaletu následne vzývate modlitbami všetky sily, aby trasu skrátili a ušetrili vás času stráveného na bielom tróne.

16. Víza

Cestujete na dovolenku a čaká vás zakúpenie víza do svojho pasu. Z rozprávania iných a pri sledovaní filmov máte pocit, že pôjde o stres s hľadaním správnej prepážky a hľadanie rovnako zúfalých, no v angličtine zbehlejších ľudí. Že ide o potenie sa niekde pri policajtoch, ktorí hľadajú príčiny na zatýkanie a kontroly batožiny, s dlhými formulármi v cudzom jazyku, kde budete musieť o sebe všetko povedať, až nakoniec obohatení o pocit ošklbaného zneužitého psa odchádzate s pečiatkou v pase… Tých niekoľko krajín, ktoré od vás budú víza potrebovať a nie je pri vstupe do nich vyžadované vízum získané ešte pred vycestovaním, vám žiadne takéto prekvapenia nepripraví. Aj najbežnejšie vízum pre slovenských turistov v Egypte je len nálepka do pasu, za ktorú zaplatíte pár eur niekde v zástupe ľudí a hneď aj opúšťate halu. Chce to len platný pas, dovolenkovú náladu a hajde užívať si dofču na plné obrátky…

Je čas dovoleniek a aj preto sme si dovolili opäť prehrabať archív a z viacerých starších článkov pospájať jeden rebríčkový v niekoľkých bodoch. Samozrejme, namiesto 16 ich môže byť pokojne aj 30, no nechceme odradiť, ako nám v prípade dlhých článkoch radi píšete kritiku. Ak sa na dovolenku chystáte, nenechajte si ju ničím pokaziť. Najmä však inými nervákmi a ľuďmi, ktorí len nechápu, alebo nechcú pochopiť iný kraj a iný mrav. Práve tí sú často na dovolenkách najväčší problém, len oni sami ho nevidia.