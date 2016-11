Ohodnoť článok

Rimania si na počesť víťazstva pred Kvádmi vytesali do skaly oslavný nápis. O mnoho rokov neskôr na tomto mieste vznikol Trenčiansky hrad. Povesť o Trenčianskom hrade patrí medzi príbehy o nešťastnej láske.

Štefan Zápoľsky si po úspešnom boji s Turkami priviezol domov nie len zlato, ale aj zajatcov. Napriek tomu ho však čosi trápilo. Roky sa z hradného bradla snažil vydolovať vodu, no nie a nie na ňu natrafiť.

Ľubostný príbeh

Jeho manželka si spomedzi zajatkýň vybrala krásnu Fatimu, ktorá sa stala jej dvornou dámou. Fatima sa nikdy neusmievala. Keď sa jej pani spýtala, čo ju trápi, okamžite sa rozplakala. Povedala jej o nešťastnej láske.

Omar, muž do ktorého bola zaľúbená ju požiadal o ruku. Rodičia súhlasili a mala sa konať svadba. Fatima však cítila, že ju Omar stále miluje a príde si po ňu.

Čoskoro navštívil Trenčiansky hrad mladý Turek aj so svojou družinou. Chcel vykúpiť tureckých zajatcov. Štefan Zápoľský súhlasil a zajatcov mu vydal. Omar tam však svoju Fatimu nenašiel. Hradný pán si jeho smútok povšimol a tak sa ho spýtal, čo sa deje. Priznal sa, že hľadá svoju Fatimu a veril, že ju v zajatcoch nájde. Hradný pán sa iba pousmial a odpovedal mu, že sa stala hradnou dámou. Omar neotáľal a hneď sa hradného pána spýtal, čo za ňu chce. Štefan Zápoľský žil v blahobyte, no predsa mu jedna vec chýbala. Voda.

Omar sa so svojou družinou pustil do roboty. Povesť o Trenčianskom hrade hovorí, že kopali celé tri roky no po vode ani stopa. Navyše pri kopaní jamy prišla väčšina vojska o svoj život. Až napokon spod skaly konečne vytryskla voda. Omar okamžite utekal za hradným pánom a svoju milú si mohol odviezť domov.

