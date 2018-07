Khloe Kardashian čelí kritike verejnosti za prepichnutie uší svojej dcérky

Dcérku porodila v Apríli.

Khloe Kardashian čelí kritike verejnosti po tom ako zverejnila video svojej dvojmesačnej dcérky True s prepichnutými ušami.

Pri príležitosti oslavy svojich 34 narodenín, zdieľala Kardashianka na Instagrame video svojej dcéry True kde v pozadí bolo počuť jej mamu: ,,Tu je moja malá dáma. Pozrite sa na moju malú slečnu.“

Fanúšikovia televíznej hviezdy si okamžite na dievčatku všimli diamantové nášnice a Kardashianku okamžite začali kritizovať za prepichnutie dcérkinych uší v takom mladom veku.

,,Nemôžem uveriť tomu, že dala Khloe prepichnúť uši True. Veď je to ešte len bábätko, nemá ani pol roka, “ napísal jeden z fanúšikov.

Ďalši povedal: ,,Nemôžem uveriť, že Khloe nechala svojmu dieťaťu prepichnúť uši v ôsmich týždňoch.“

Konanie rodičov označili fanušíkovia za barbarské a Kardashianka sa podľa nich snaží len pútať pozornosť.

,,Jasné, že Kardashianka nechala True prepichnúť uši, celá rodina sa zaujíma len o svoj výzor! Som prekvapená, že svojim deťom ešte nedali na tvár mejkap,“ rekacia na Twitteri.

Has Khloe Kardashian really had baby True’s ears pierced already?!?

— georgia (@georgiacuthx) June 27, 2018