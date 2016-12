Nová destinácia pre dobrodruhov v roku 2017? Rumunsko!

Ohodnoť článok

Ak by sme vám mali dať jednoduchú odpoveď na otázku prečo cestovať do Rumunska, znela by: “zbavíte sa predsudkov”. Mnohí na Slovensku, nehovoriac o iných európskych krajinách, majú predstavu, že Rumunsko je chudobná krajina obývaná rómskymi obyvateľmi.

Čo poviete na to, ak vám prezradíme, že Rumunsko je jedna úžasná zem plná historických pamiatok, vtipných miestnych ľudí, a predovšetkým je to krajina, ktorá nie je negatívne ovplyvnená turizmom. Zatiaľ.

Pradávne rumunské tradície

V Rumunsku nie je nezvyčajné nájsť v každej dedinke aspoň jedného remeselníka, ktorý pokračuje v dlhoročnej tradícii predkov. Kováči, rezbári, hrnčiari, tkáčky. Dielne, kde sa páli pálenka podľa starých receptov s nástrojmi, ktoré používali pradedovia súčasných majstrov. To všetko je v Rumunsku autentické a tradície sú bežnou súčasťou každodenného života, nie hrou na “živé múzeum” pre turistov.

Zeleň, zeleň, zeleň

Ešte pred sto rokmi bolo 90% územia Rumunska pokryté lesmi. Hoci súčasné štatistiky určite hovoria o iných číslach, odporúčam vybrať sa v Rumunsku na túru do hôr. Výhľady z vrcholov pohoria Munții Făgăraș a Munții Retezat určite nesklamú.

Skvosty architektúry

V Rumunsku nájdete šesť pamiatok svetového dedičstva UNESCO, vrátane unikátnych maľovaných kláštorov v regióne Bukovina a drevené kostolíky v oblasti Maramureş. Zaujímavým miestom, z ktorého sa za posledné roky stala známa turistická atrakcia, je tzv. “Veselý cintorín” v dedinke Săpânţa. “Veselý” ho nazvali kvôli farebným krížom a namaľovaným príbehom na náhrobných doskách zosnulých.

Rumunsko bolo dlho prehliadané ako turistická destinácia. Postupne sa mu dostáva čoraz viac pozornosti, čo využívajú niektorí miestni na propagovanie svojho remesla, ako aj na využitie neobývaných priestorov rodinných víl na ubytovanie cestovateľov. Preto ak hľadáte jedinečné miesto na najbližšiu dovolenku, zvážte Rumunsko. Určite v dobrom prekvapí.