Narodeninová torta či holý zadok. Najabsurdnejšie dôvody prečo boli cestujúci ,,vyhodení" z lietadla

Cestujúci prvej triedy bol vyhodený po tom, čo sa pokúsil prepašovať alkohol zdarma svojim priateľom v ekonomickej triede. Prečítajte si o ďalších hlúpostiach, ktoré cestujúci povyvádzali a za ktoré, si museli vystúpiť z lietadla.

Cestujúci prvej triedy leteckej spoločnosti American Airlines bol požiadaný vystúpiť po tom čo sa pokúsil prepašovať alkohol pre svojich kamarátov z druhej triedy. Muž si už niekoľko takýchto drinkov objednal pred odletom, no bol informovaný, že je dovolené objednať si len jeden nápoj naraz. Muž však trval na tom, že druhý nápoj je pre spolu sediaceho.

Pri pokuse prepašovať drinky ho vyzvala letuška, na čo muž povedal, že chcel iba použiť toaletu. Letuška mu však objasnila, že v prednej časti lietadla je toaleta špeciálne pre cestujúcich prvej triedy.

Spoločnosť American Airlines uviedla ,,Cestujúci narušil postup už pri nástupe do lietadla. Zákazníkovi sme ponúkli prerezervovanie letenky na neskorší let, no odmietol a tak sme mu poskytli plnú náhradu,“.

Narodeninová torta

Štvorčlenná rodina bola nútená vystúpiť si kvôli narodeninovej torte. Rodina tortu odložila do batožinového priestoru nad sedadlami. Následne bola požiadaná tortu preložiť do iného batožinového priestoru a na koniec na zem pred seba. Rodina neprotestovala, no jeden člen palubnej posádky sa pozíciu torty rozhodol spochybniť. Situácia sa vyhrotila, posádka privolala dôstojníkov a celý let bol nútený vystúpiť si. Rodinu vysadili a tá sa musela dopraviť inak.

Na veľkosti záleží

Viac ako dva metre vysoký športovec bol z nútený opustiť palubu letu do Moskvy, pretože bol príliš vysoký. Alexander Kimerov bol eskortovaný po vášnivej výmene názorov s posádkou, ktorá tvrdila, že Alexandrove dlhé nohy blokujú uličku. Kimerov, ktorý letel s nízko-nákladovou spoločnosťou Pobeda sa ponúkol, že si priplatí za sedadlo s väčším priestorom pre nohy. To mu však nebolo umožnené a diskusia vyústila do privolania polície.

Trčiaci zadok

Cestujúci, ktorý mal namierené z Chicaga do Orlanda, bol požiadaný vystúpiť si, pretože jeho nohavice boli príliš nízko. Aj keď nič nebolo vidieť, cestujúceho nohavice boli údajne pod jeho zadnou časťou. Spirit Aerlines však uviedol, že pasažierovi z nohavíc trčal celý zadok, čo podľa nich nie je vhodné. Muž na sťažnosti ohľadom jeho oblečenia zareagoval agresívne a následne bol z letu eskortovaný.

Poletíme, poletíme..

Na plaube letu amerických aeroliniek sa vyskytol cestujúcí, ktorý tvrdil, že na sedadle pred ním videl motýľa. Muž sa rozhodol motýľa prenasledovať cez kabínu až na toaletu, kde ho ho chcel zabiť. Jeho nevyspytaleľné správanie posádku rozrušilo natoľko, že ho začala upodozrievať s prechovávania výbušniny. Kapitán na základe podozrenia pristál a cestujúci bol zatknutý. Cestujúci sa neskôr vyjadril, že v tom čase bol pravdepodobne chorý a počas celého incidentu mal halucinácie.