Na koľko vás vyjde nezabudnuteľná cesta Transsibírskou magistrálou?

Povedzme si na rovinu, vieme, čo je Transsibírska magistrála? To čo o nej väčšina ľudí vie, je len to, že ide o vlak z Moskvy do Pekingu. Je to síce pravda, ale nie celá. Transsibírska magistrála je vskutku jeden z top cestovateľských zážitkov, na ktorý sa chystajú mnohí cestovatelia a nachádza sa na mnohých listoch vecí, „čo stihnúť pred smrťou“. Koľko však tento špás stojí a môžu si ho dovoliť aj bežní ľudia?

Transsibírska magistrála – legendárny vlak naprieč Ruskom a Čínou

Bezpochyby ide o najdlhšiu cestu, ktorú môžete absolvovať v jednom vlaku. Transsibírska magistrála má však dve trasy. Jednu, ktorá končí v Pekingu v Číne a druhú, ktorá končí vo Vladivostoku v Rusku. Práve druhá trasa z Moskvy do Vladivostoku je najdlhšou vzdialenosťou, ktorú môžete prekonať na „jeden šup“. Celková dĺžka tejto cesty je 9 258 kilometrov a jej prekonanie vo vlaku trvá presne sedem dní. Transsibírska magistrála bola dokončená v roku 1916 a je veľmi využívaná dodnes. Prečo? Lietadlá sú drahé a práve táto dráha prechádza cez mnoho miest, do ktorých lietadlá nechodia. V Rusku sa totižto vzdialenosť nemeria na kilometre, ale na počet dní strávených vo vlaku.

Vo vlaku naprieč Ruskom a život v kupé

Ak sa však zamýšľate nad tým, aké to musí byť presedieť sedem dní vo vlaku, asi vás sklameme. Aj napriek tomu, že prekonanie vzdialenosti z Moskvy do Pekingu či Vladivostoku trvá až sedem dní, len málokto si túto trasu prejde celú. Vlaky sú plné, no cestujú nimi najmä Rusi, ktorí sa potrebujú dostať z bodu A do bodu B. Tí, ktorí sedia v kupé, sú obvykle turisti. Ľudia sa tu však striedajú a každú noc môže s vami v kupé spať niekto iný – jediným stálym spoločníkom bude vodka a príbehy miestnych, pre ktorých je niekoľkodňové cestovanie vo vlaku úplne bežnou záležitosťou.

Koľko stojí Transsibírska magistrála?

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Ak sa pýtate, koľko stojí Transsibírska magistrála, musíte sa opýtať najskôr samých seba, čo od tejto cesty očakávate. Bežné ceny lístkov v tretej triede sa pohybujú okolo 700 eur za jeden smer, no ak si doprajete luxus a plnú penziu, môžete zaplatiť aj viac ako dve tisícky. Neoverené zdroje vravia, že ak si lístok na Transsibírsku magistrálu kúpite priamo na vlakovej stanici v Moskve pár dní pred odchodom, zaplatíte okolo tristo eur. Avšak, ak si kúpite ten najlacnejší lístok, musíte rátať s tým, že nebudete mať vlastné súkromie a môžete byť v kupé s Rusmi, ktorí si radi vypijú. Ak k tomu prirátate aj cenu za jedlo, ktoré za sedem dní zjete, nebudete ďaleko od ceny za lepšiu triedu s plnou penziou.

Ak sa rozhodnete prejsť Transsibírsku magistrálu, zohľadnite si cenu lístka v pomere s tým, koľko v samotnom vlaku zjete. Zvážte, či vám nebude prekážať byť v kupé s cudzími Rusmi, ktorí si radi vypijú. Najdlhšia a taktiež najpopulárnejšia cesta vlakom môže byť však nezabudnuteľným zážitkom. Ak máte zvyšných tisíc eur, odvezte sa z Moskvy do Pekingu s plnou penziou a pozerajte, ako plynie život vo vlaku uprostred ničoho.