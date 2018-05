Dovolenka v Turecku láka čoraz viac ľudí Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Prečo práve dovolenka v Turecku? Buďte iní, buďte originálni! Veď kde inde nájdete všetko tak na dlani, ak nie tu. More i hory, prírodné úkazy, kus histórie, ale aj najmodernejšie hotely, najlepšie a najluxusnejšie služby, turecká pohostinnosť a chuť orientu.

Čím je Turecko také zaujímavé?

Keď prídete do Turecka, v prvom rade vás možno prekvapia vysoké teploty, ktoré v auguste môžu dosahovať až 40 stupňov Celzia. Buďte však pokojní, lebo more vás príjemne osvieži a postará sa o to, aby vaša dovolenka bola nezabudnuteľná. Nielenže je priezračne čisté a dokonale udržiavané, ale aj poskytne každému presne to, čo potrebuje. Najmenším bude neustále dodávať vodu do pomyselných šálok čaju, dámam, ktoré sa rady opaľujú, bude s radosťou osviežovať telá na pobreží, páni si môžu dať preteky v plávaní a partie priateľov si vyskúšajú vodné športy a atrakcie, aké im len na um zídu. Keď sa mesto ponorí do tmy, je čas vyjsť si do ulíc a spoznávať čo najviac tureckej kultúry. Zablúďte do typických národných reštaurácií, pohostinstiev, nakúpte suveníry pre svojich najdrahších a nezabudnite ani na seba.

Rozhodne si nenechajte ujsť najväčšie lákadlá turistov, ako sú napríklad Kappadokia, kde určite spravíte desiatky fotografií, pretože toto miesto vyzerá ako rozprávková krajina. Je to lokalita, kde sa výbuch sopky postaral o to, že vplyvom počasia sa zo sopečných hornín vytvorili rôzne úkazy pripomínajúce hríby. Ale aj známa mešita Hagia Sophia, teda Chrám Božej múdrosti, je symbolom Turecka vari dodnes. Rôzne mestečká, ako napríklad Efes či Alacati, vám ukážu dokonalú architektúru starých Grékov, čo ocenia najmä milovníci kultúry a pamiatok. Rodinky s deťmi môže zaujať mesto Antalya, ktoré ponúka široké a pestré možnosti na trávenie dovolenky v podobe delfinária, zoo, akvária a tiež zábavného parku. Rôznych prírodných úkazov, vodopádov a prekrásnych lagún je tu naozaj neúrekom, ak však chcete vidieť niečo, na čo určite nikdy nezabudnete, zájdite na Pamukkale na biele travertínové hory. Nebudete veriť vlastným očiam, čo všetko dokáže sila prírody. Jej krása priam nabáda k množstvu fotografií, ktoré na tomto mieste vytvoríte. Dovolenka v Turecku je tou správnou voľbou pre všetkých náročných ľudí, ktorí si vedia dopriať.