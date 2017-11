V Alpách teplo, v Tatrách zas výborne, Rusi v nich tradične nechýbajú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Alpskú lyžovačku máme mnohí lyžiari za ideálnu zimnú dovolenku. Tento rok však počasie Alpám príliš nepraje. V čase Vianoc na niekoľkých miestach hlásili teploty nad 0° až do 12° C. Snehové podmienky neboli ideálne a tak niet sa čomu diviť, že sa objavilo o niečo viac Rakúšanov a Nemcov vo Vysokých Tatrách. Vysoké Tatry a strediská ako Solisko, Tatranská Lomnica, ale aj mnohé ďalšie známe tatranské zjazdovky nemali núdzu o návštevníkov. Slovákov, Čechov, Poliakov, Rusov, Nemcov aj Maďarov. Výborné podmienky na lyžovanie ponúkajú aj iné strediská, napríklad Strednica, alebo Bachledova dolina v Belianskych Tatrách. Na štedrý deň zjazdovky v Belianskych Tatrách postihla poľadovica a pre ľad sa vracali Poliaci aj Rusi späť na hotely a privaty. Celé Tatry si síce pomáhajú umelým zasnežovaním, no sneh je možné pokladať za kvalitný a stály. Výnimočne tak má Slovensko oproti Alpám viacero výhod.

Rusi opäť u nás

Rusi a Ukrajinci sa opäť objavili na našich zjazdovkách. Na niektorých miestach pre dostupné ceny požičovného si ani nenosia lyže z domoviny. Ruštinu počuť na zjazdovkách celých Vysokých aj miestami v Nízkych Tatrách. Známi sú svojou solventnosťou, aj keď medzi niektorými majiteľmi privatov nepatria medzi obľúbených klientov pre skúsenosti s ich hlučnosťou a agresivitou, ako to doslovne pár z nich uviedlo. Pre ich prázdniny a pravoslávne Vianoce sa strediská budú tešiť návštevnosti ešte niekoľko dní.