Koľko stojí predĺžený víkend v Ríme? Zrátali sme výdavky a porovnali ceny ubytovania

Chcete na pár dní vypadnúť zo Slovenska, no neviete kam? Skúste predĺžený víkend v Ríme. Hlavné mesto Talianska je dnes dostupnejšie ako kedykoľvek predtým a časy, keď sme sedeli celý deň v aute, aby sme sa sem dostali, sú dávno preč. Letenky do Ríma z Bratislavy kúpite takmer na každý deň a my sme pre vás spočítali, koľko vás môže tento výlet stáť pri rôznych typoch ubytovania.

Vezmime si modelovú situáciu: ste mladý pár zo Slovenska a chcete stráviť predĺžený víkend v Ríme. Koľko si však z výplaty odložiť bokom? Spočítali sme pre vás, koľko bude celý výlet stáť vrátane letenky, ubytovania, stravy a suvenírov.

Letenky z Bratislavy do Ríma stoja v priemere 55 € za spiatočnú cestu. To si necháme ako základnú položku pri počítaní toho, koľko potrebujete na výlet do Ríma.

Prehľad toho, koľko zaplatíte za ubytovanie v Ríme za noc

Airbnb ubytovanie sa rozbehlo taktiež v Ríme, no ani zďaleka nie je také lacné ako v ostatných európskych mestách. Rím je destinácia, ktorú vyhľadávajú turisti z celého sveta, a preto si majitelia bytov môžu dovoliť za ubytovanie vypýtať viac. Koľko stojí teda ubytovanie v širšom centre od piatka do nedele? Porovnali sme ceny bytov a prišli sme na to, že v priemere sa sumy za prenájom bytu v Ríme cez Airbnb pohybujú okolo 40 € za noc. Ak ste teda pár, za noc zaplatíte okolo 17,50 € na osobu.

Ubytovanie v Ríme v hoteli je pochopiteľne horšie a za izbu v širšom centre zaplatíte zhruba 60 € za noc. Na osobu to teda vychádza 25 € bez raňajok. Hostely v Ríme stoja najmenej, no za cenu pohodlia. V širšom centre tu nájdete ubytovanie aj za 10 € za noc, no vo viaclôžkovej izbe so zdieľanou kúpeľňou. Výhoda hostelov oproti hotelom je tá, že majú často vlastnú kuchyňu, čiže si môžete variť.

TIP: Rezervujte si lacné ubytovanie v Ríme minimálne 2 mesiace pred cestou, býva to tam beznádejne vypredané. Rím je top svetová destinácia, ak si necháte ubytovanie na poslednú chvíľu, nemusí sa vám páčiť, kde skončíte.

Prehľad toho, aké budú vaše ostatné výdavky na deň v Ríme

Jedlo v tejto talianskej metropole nestojí až tak veľa a v pohode prežijete s pizzou a so zmrzlinou 🙂 Pizza je tu naozaj nenormálne dobrá, nachádza sa tu množstvo supermarketov, miestnych predajcov (ktorí sú často z Indie alebo Bangladéša) a taktiež veľa reštaurácií rôznej kvality. Pizza v reštaurácii stojí od 7 do 15 €. Ak sa nechcete stravovať na hoteli, ale prevažne v reštauráciách a stánkoch s občerstvením, na deň si vyhraďte zhruba 30 €. Jedno pivo stojí okolo 3 až 5 €.

Atrakcií tu je mnoho a sú drahé, no do tohto článku ich nezaradíme, nakoľko má každý iné preferencie. Vstupné do Kolosea stojí až 20 € a rada je ďaleko, ďaleko vonku pred ním. Ak však chcete navštíviť všetky obľúbené pamiatky, na vstupné si vyhraďte aj 100 €.

Ceny za dopravu v Ríme nie sú nízke ani vysoké. Určite sa oplatí kúpiť miestna metro karta, ktorá má neobmedzený počet jázd. Dvojdňový lístok vás podľa stránky Rometoolkit.com bude stáť do 13 €. Spiatočná cesta z letiska Ciampino do centra Ríma mesta stojí okolo 10 €.

Suma sumárum a zrátanie nákladov na víkend v Ríme

Za letenku do Ríma zaplatíte približne 55 € s Ryanair z Bratislavy. Ubytovanie na víkend v Ríme s Airbnb stojí zhruba 40 € na dve noci na osobu. Za stravu tu necháte okolo 60 €, ak sa budete stravovať v reštauráciách v kombinácii so supermarketmi a stánkami na ulici.

Prirátame si ostatné náklady, ako mestská hromadná doprava, zmrzlina a suveníry, a dostaneme sa zhruba na sumu 200 až 250 € za víkend v Ríme.