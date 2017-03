Eilat ešte stíhate. Dovolenka v Izraeli vám pekne zohreje kosti aj v 2017

Ohodnoť článok

Ak sa chystáte dovolenkovať v Eilate v Izraeli, poponáhľajte sa. Letecká spoločnosť Ryanair otvorila túto linku len v zimnom letovom poriadku, ktorý končí koncom marca. Letenky do Izraela z Bratislavy môžete však kúpiť na ich stránke aj dnes. Dovolenka v Eilate je vďaka tejto linke populárna a Izrael už navštívilo mnoho Slovákov. Prinášame vám veľký zoznam toho, čo všetko môžete v Eilate robiť. Nenechajte sa odradiť ostatnými, ktorí tvrdia, že ide o mesto v púšti. Eilat je ideálny štartovací pod na spoznanie Izraela a napríklad aj Egypta.

Čo robiť v Eilate v Izraeli

Potápajte alebo šnorchlujte na Aqua Beach

Môžete plávať s delfínmi

Prejdite sa Červeným kaňonom

Odvezte sa loďou po Červenom mori

Choďte Jeepom na safari

Navštívte Timna National Park

Navštívte Egypt

Vyberte sa na výlet do Sinani alebo Petry

Izrael je veľká krajina a určite si tu budete chcieť prenajať auto. Ak plánujete z Eilatu navštíviť napríklad Tel Aviv alebo Jeruzalem, pripravte sa na to, že budete dlho šoférovať. Ideálnou alternatívou sú letenky po Izraeli, ktoré ak kúpite s dostatočným predstihom, nebudú stáť veľa.

Na čo sa pripraviť v Izraeli?

Izrael je drahá krajina podobne ako Spojené Štáty Americké. Málo kto to vie a prirovnáva Izrael k lacným krajinám, ako je Egypt. Aj keď spolu susedia, cenové rozdiely sú tu viac než obrovské. Tel Aviv je jedno z najdrahších miest na svete, no určite stojí za návštevu. Ideálnym spôsobom ako ušetriť na ubytovaní v Tel Avive je prenajať si byt. Ideálny čas na návštevu Izraela je kedykoľvek počas roka, no myslite na to, že v lete tam teploty môžu vystúpiť aj nad 40 stupňov celzia. Určite sa nezabudnite okúpať v Mŕtvom mori aj vtedy, ak neviete plávať. Je to čudný pocit, no v tejto vode sa jednoducho nepotopíte.

TIP: V žiadnom prípade sa neskúšajte napiť vody z Mŕtveho mora. Je tak slaná, že by ste mohli skončiť v nemocnici s výplachom žalúdka.