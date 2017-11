Novú pieseň v rámci kampane „100 ROKOV“ vydá PHARRELL WILLIAMS až v roku 2117, NO LEN #IFWECARE Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Začiatkom novembra 2017 koňak LOUIS XIII po prvýkrát uviedol skladbu „100 Years“ – The Song We’ll Only Hear If We Care („100 rokov“ – Pieseň, ktorú budeme počuť, len ak sa postaráme). Jedinečnú hudobnú kompozíciu, ktorú vydá až v roku 2117, skomponoval Pharrell Williams. LOUIS XIII si ho prizval do tohto projektu za partnera, pretože sa spolu s Pharrellom Williamsom zaujíma o problémy životného prostredia. Originálna skladba je krea􀆡vnym vyjadrením krehkého vzťahu medzi prírodou a časom a toho, aký vplyv

majú na životné prostredie ľudia. Každý dekantér koňaku LOUIS XIII reprezentuje životný úspech generácie pivničných majstrov, preto musí LOUIS XIII vždy myslieť sto rokov dopredu.

Pharrellovu exkluzívnu skladbu nahrali na platňu vyrobenú z ílu vápencovej pôdy regiónu Cognac a uložili v pivniciach LOUIS XIII v tom najmodernejšom sejfe, ktorý špeciálne navrhol Fichet Bauche, a ktorý zničí jedine ponorenie do vody. Ak budú, pre zmeny klímy, hladiny morí naďalej stúpať takým znepokojujúcim tempom, vedci predpovedajú, že by sa za 100 rokov mohla ocitnúť pod vodou už značná časť pevniny. Jediným spôsobom ako zaručiť, že sa bude dať táto originálna hudobná nahrávka vypočuť aj v roku 2117, teda o sto rokov odo dneška, je riešiť tragické dôsledky globálneho otepľovania. Ak nezmeníme svoj životný štýl, budúce generácie si túto pieseň nikdy nevypočujú. „100 Years“

(100 rokov) od Pharrella Williamsa bude k dispo zícii v roku 2117, ale len #Ifwecare.

„Milujem to, že LOUIS XIII myslí sto rokov dopredu,“ hovorí Pharrell Williams. „Všetci by sme mali pre našu planétu urobiť to isté. Je naším spoločným záujmom zachovať prírodu do budúcnosti. Každý dekantér je životným úspechom generácií žien a mužov. Všetko je to o odkaze a odovzdávaní.“ Pharrell sa dlhodobo vášnivo venuje ochrane životného prostredia a otázke významu ľudskej činnosti pri riešení klimatických zmien.

Skladba „100 Years“ mala premiéru na súkromnom hudobnom večierku v Šanghaji, na ktorom ju Pharrell predstavil jediný raz. Stovka šťastlivcov si tento jedinečný životný zážitok nesmela nahrávať, takže pieseň zostane tajomstvom až do budúceho storočia. LOUIS XIII a Pharrell chceli hostí inšpirovať, aby začali konať a motivovali ďalších, aby sa zapojili do medzinárodného úsilia zastaviť globálne otepľovanie.

„Na tento inovatívny projekt sme mimoriadne hrdí,” povedal Ludovic du Plessis, Global Executive Director značky LOUIS XIII. „Príroda a čas sú podstatou všetkého, čo robíme. Ak bude životné prostredie nestabilné, nedokážu už ani najlepší pivniční majstri vytvoriť výnimočné spojenie, ktoré LOUIS XIII predstavuje. Globálne otepľovanie je jednou z najdôležitejších tém 21. storočia. Dúfame, že piesňou „100 Years – The Song We’ll Only Hear If We Care“ inšpirujeme ľudí na celom svete, aby začali konať.“

V roku 2015 sa LOUIS XIII spojil so slávnym hercom a kreativnym vizionárom Johnom Malkovichom, aby vytvorili „100 Years: The Movie You Will Never See“ (100 rokov: Film, ktorý nikdy neuvidíte), provokatívne umelecké dielo, ktoré odkrýva vzájomný vzťah minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Ak sa chcetedozvedieť viac, navštívte webové stránky značky WWW.LOUISXIII-COGNAC.COM.

Čítajte tiež:

V Paríži otvorili prvú nudistickú reštauráciu

Aké jedlo by ste si podľa zamestnancov McDonaldu nemali NIKDY objednať a prečo

Vieme, čo inšpirovalo Eminemov najnovší singel Walk on Water