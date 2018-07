Mila Kunis prezradila prečo sa vyhýba sociálnym médiám Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vyzerá to tak, že dnes už je na sociálnych médiách každý, no niektorým sa predsa podarilo vyhnúť sa im, vrátane Mily Kunis.

Magazínu Cosmopolitan prezradila, že nerada dokumentuje svoj život tak ako to robia jej celebritní kolegovia, pretože si myslí, že médiá ako Twitter a Instagram sa stali prevažne negatívnymi.

Priznala, že účelu sociálnych médií veľmi nerozumie a nedrží krok s novinkami. ,,Spominám si, že sa ma raz môj spolubývajúci opýtal, „Vieš o tom, že existuje vec zvaná Facebook“ , a ja na to „Čo je Facebook? Prečo by sa mali ľudia navzájom šťuchať? To je divné.“

Mila zvažovala, že si založí konto keď randila s jej súčasným manželom Ashtonom Kucherom. ,,Ashton bol v sociálnych médiach vždy o krok vpred, aj keď zámer bol spojiť ľudí. No škaredo sa to zvrhlo a všetko to začalo byť o tom, kto vie byť najzaujímavejší, najhlučnejší a najnegatívnejší. Prestala to byť zábava.“

Dodala, že sa rovnako vyhýba čítaniu článkov o sebe, ktoré riešia je rozvod či klebety o tehotenstve, ktoré sú pravidelnou súčasťou bulváru.

,,Skutočne neviem čo sa o mne píše…okrem toho, že som raz ročne tehotná či sa rozvádzam. Viem to len z obálok časopisov, ktoré vidím keď pri nákupe potravín a poviem si Aha, tak ok!“

Zatiaľ čo Mila sa sociálnym médiám vyhýba, jej manžel Ashton Kutcher je na Twitteri aj Instagrame, pričom počet followerov presahuje 19 miliónov.

Ashton svoje profily prioritne používa na promovanie rôznych mediálnych vystúpení, nadchádzajúcich projektov či pár selfies s Milou pre potešenie fanúšikov.